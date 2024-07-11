「班班吃石斑」 雙北未準時吃到

中國大陸對台下石斑魚禁令，為搶救石斑魚，政府前年砸六億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，規畫一學期吃四次，但因無規格魚、加工量能跟不上，北市直到去年一月中總算吃滿四次，新北市則是今年五月才達標。

北市教育局副局長陳素慧表示，當時政策原本是讓學生每個月吃一次石斑魚，由各縣市主責局處向漁會訂購，但因各縣市都突然有大量需求，加上台北市並沒有鄰近漁會，第一批並未訂到，直到前年十一月中，學生才吃到石斑魚，並趕在去年一月中旬前讓所有學生吃滿四次。

有團膳業者也批評，當初石斑魚政策出爐，供應卻不穩定，營養午餐菜單都是提前訂好的，常常要吃石斑魚當天卻斷貨，還要臨時改菜單，有時候菜的數量都是前一周算好，當天要再加訂根本不可能，只能請其他菜商或多花錢買貴一點的菜，都無形增加企業成本。

不過也有業者認為，雖石斑魚處理過程花比較多時間，但菜單規畫也較多元，小朋友也可在老師引導下，學會如何吃魚。

新北餐盒食品公會理事長魏聖哲指出，若政府持續補助，願意配合做石斑料理，畢竟石斑魚價格高，團膳業者負擔不起。

承包雙北多校的大型團膳公司則說，班班有石斑，政府全額補助，業者僅需負擔運送、烹煮人力費，但下學期沒補助食材太貴，不考慮進貨。