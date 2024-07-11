調查「班班喝鮮乳」學校需求 農業部：緊鑼密鼓趕進度

農業部編列四十四億元預算，推動為期四年「班班喝鮮乳」政策，然而卻因實際作法遲未出爐，讓地方政府急跳腳。對此，農業部畜牧司副司長李宜謙說，目前正請教育部協助調查學校需求，總量統計完，才能進一步招標，教育部最晚會在七月底回覆，農業部會緊鑼密鼓趕進度，在九月如期供應。

李宜謙說，優先以供應鮮乳為主，但考量部分偏鄉、離島地區冷鏈配送設備不完善，會改以國產保久乳替代，因此必須先了解各個學校的狀況跟需求，目前已經請教育部展開調查，之後農業部、教育部會針對學校召開說明會，說明執行細節。

由於配送鮮乳的最大挑戰為「冷鏈」，李宜謙說，現在雲嘉、台南、宜蘭等地，都有學校透過乳品公司配送鮮乳，農業部也跟鮮乳廠接洽、討論，將透過乳廠本身的冷鏈配送系統，由乳廠執行配送，乳廠也都有配合的意願。待學校端需求確定後，就會進一步招標，也參考石斑魚運送模式，要求乳廠強化既有冷鏈系統。

至於班班喝鮮乳會不會如同班班吃石斑一樣，初期遇到供應不穩定的狀況？李宜謙認為，石斑魚非普及性食材，但鮮乳普遍，且產量充足，不至於發生供應不足的狀況。將來乳廠配送將採區域配送制，某些乳廠負責配送某些縣市。

李宜謙說，農業部正規畫標案內容，希望教育部的需求調查愈快出爐愈好，農業部將盡全力趕進度，九月如期供應鮮乳。