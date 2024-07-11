聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查「班班喝鮮乳」學校需求 農業部：緊鑼密鼓趕進度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
農業部與教育部共同推出計畫，今年9月開始將提供鮮乳給全國133.5萬名國小學童，每週可飲用2次國產鮮乳，團膳業者表示，送餐的保溫車輛無法冷藏保鮮，在配送上難以協助。本報資料照。
農業部與教育部共同推出計畫，今年9月開始將提供鮮乳給全國133.5萬名國小學童，每週可飲用2次國產鮮乳，團膳業者表示，送餐的保溫車輛無法冷藏保鮮，在配送上難以協助。本報資料照。

農業部編列四十四億元預算，推動為期四年「班班喝鮮乳」政策，然而卻因實際作法遲未出爐，讓地方政府急跳腳。對此，農業部畜牧司副司長李宜謙說，目前正請教育部協助調查學校需求，總量統計完，才能進一步招標，教育部最晚會在七月底回覆，農業部會緊鑼密鼓趕進度，在九月如期供應。

李宜謙說，優先以供應鮮乳為主，但考量部分偏鄉、離島地區冷鏈配送設備不完善，會改以國產保久乳替代，因此必須先了解各個學校的狀況跟需求，目前已經請教育部展開調查，之後農業部、教育部會針對學校召開說明會，說明執行細節。

由於配送鮮乳的最大挑戰為「冷鏈」，李宜謙說，現在雲嘉、台南、宜蘭等地，都有學校透過乳品公司配送鮮乳，農業部也跟鮮乳廠接洽、討論，將透過乳廠本身的冷鏈配送系統，由乳廠執行配送，乳廠也都有配合的意願。待學校端需求確定後，就會進一步招標，也參考石斑魚運送模式，要求乳廠強化既有冷鏈系統。

至於班班喝鮮乳會不會如同班班吃石斑一樣，初期遇到供應不穩定的狀況？李宜謙認為，石斑魚非普及性食材，但鮮乳普遍，且產量充足，不至於發生供應不足的狀況。將來乳廠配送將採區域配送制，某些乳廠負責配送某些縣市。

李宜謙說，農業部正規畫標案內容，希望教育部的需求調查愈快出爐愈好，農業部將盡全力趕進度，九月如期供應鮮乳。

教育部 班班吃石斑 農業部

延伸閱讀

棘冠海星入侵東沙 國家公園署：6月起已清除1840隻

綠營正釋憲擋「超思蛋」調查 邱毅挨告想傳秦語喬、陳吉仲

【專家之眼】是誰害蛋價崩跌？還將持續多久？

農業部估費時10年 有3千名開業植物診療師

相關新聞

「班班有鮮乳」 9月恐來不及上路

紐西蘭牛乳明年進口零關稅，為降低對台灣酪農衝擊，農業部規畫九月起提供國產鮮乳給全台國小與附設幼兒園學童，每周兩次，然而執...

竹苗區升學競爭超激烈！「5A擠不進前3志願」 他看好1校：10年後才是完全體

近日高中免試入學放榜後，竹苗區各校高中錄取分數屢屢掀起話題，不僅「國中會考5A都上不了竹苗區前三志願」掀起熱議，甚至有家長認為新竹升學競爭過於激烈…

「班班吃石斑」 雙北未準時吃到

中國大陸對台下石斑魚禁令，為搶救石斑魚，政府前年砸六億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫...

調查「班班喝鮮乳」學校需求 農業部：緊鑼密鼓趕進度

農業部編列四十四億元預算，推動為期四年「班班喝鮮乳」政策，然而卻因實際作法遲未出爐，讓地方政府急跳腳。對此，農業部畜牧司...

地震毀損南市鹽水月津國小教室動工 3大棟校舍後年完工

台南市鹽水區月津國小校舍在今年0403地震中部分校舍毀損，今上午先辦理北棟教室拆除重建，後續中棟、南棟校舍也將陸續拆除興...

新學習新心情！從鹽分地帶出發 再現台江歷史現場及文化路徑

台南社大台江分校策辦「台江流域專題研究人文營」，培育家鄉設計小推手，4所國中小學生學習以藝術共創、友善空間設計的知識技藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。