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「班班有鮮乳」 9月恐來不及上路

聯合報／ 本報記者／連線報導
國內不少縣巿早已提供學童定期喝免費鮮乳或豆奶。圖／嘉義縣府提供
國內不少縣巿早已提供學童定期喝免費鮮乳或豆奶。圖／嘉義縣府提供

紐西蘭牛乳明年進口零關稅，為降低對台灣酪農衝擊，農業部規畫九月起提供國產鮮乳給全台國小與附設幼兒園學童，每周兩次，然而執行公文遲未發出，各縣市學校正辦理午餐招標作業，急請示招標鮮奶的辦理方式，中彰投、桃園不約而同決定暫緩執行，學童開學後恐無法如期喝到鮮乳。

新北和台北教育局表示，昨天僅收到教育部發函要求統計全市喝鮮乳學生數，並要求十九日回覆，預計於七月底擬定初步方案，其他包括施行辦法、如何運送、不喝鮮奶改喝豆奶學生如何處理等，皆未說明，「目前只能靜候教育部指示」。

花蓮縣教育處代理處長翁書敏則說，上月農業部曾找各縣市開會討論，各縣市提出包括如何冷藏、實際執行等建議，但無決議。

台中市國小及附幼學生數逾十六萬人，教育局希望中央盡快公布決策。據了解，台中市學校午餐都已完成簽約，如果要求午餐業者運送鮮奶，須有冷藏設備，如果非午餐業者配送，保存、運輸、乳源都是問題；部分國小配合學校午餐的供應，並考量食品的保存問題，以保久乳或豆漿作為午餐副食品。

南投縣教育處表示，目前無法評估相關作業是否可在開學後執行。有基層教師批評，從去年的班班有石斑到今年的鮮乳，中央只有口號沒有配套，執行都丟給縣市政府，讓基層跑斷腿。

彰化縣教育處也說，中央應訂出明確施行辦法，讓地方有依據。不過，縣府表示，農業部「班班有鮮乳」作法遲未定案，現在只能通知國中小學依往年午餐合約辦理招標，先喝保久乳，不納入鮮乳。

「班班有鮮奶的政策，是看報紙才知道。」新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，鮮奶需要冷藏運送，但業者多無相關設備，也沒有人力分裝，才補助十四元也偏低。過去農委會時期，會先找業者討論，了解各環節難處，這次卻缺乏溝通，

花蓮縣南區一名國小校長表示，「班班有鮮乳」最大的問題還是在如何保存，如果運送過程中保存不良，讓鮮乳變質，可能衍生食安問題，學校難以承擔。

小學 幼兒園 教育局 農業部 酪農 食安

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