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竹苗區升學競爭超激烈！「5A擠不進前3志願」 他看好1校：10年後才是完全體

聯合新聞網／ 綜合報導
竹苗區各校高中錄取分數屢屢掀起話題，在相關話題延燒之際，就有網友表示，在竹科新貴的「基因複製」之下，新竹高中學生的程度蒸蒸日上，若再等待10年後，新竹高中便有機會成為「台灣第一」。國中會考示意圖。圖／聯合報資料照
竹苗區各校高中錄取分數屢屢掀起話題，在相關話題延燒之際，就有網友表示，在竹科新貴的「基因複製」之下，新竹高中學生的程度蒸蒸日上，若再等待10年後，新竹高中便有機會成為「台灣第一」。國中會考示意圖。圖／聯合報資料照

近日高中免試入學放榜後，竹苗區各校高中錄取分數屢屢掀起話題，不僅「國中會考5A都上不了竹苗區前三志願」掀起熱議，甚至有家長認為新竹升學競爭過於激烈，寧願讓孩子轉學籍到雙北。相關話題不斷延燒之際，就有網友表示，在竹科新貴的「基因複製」之下，新竹高中學生的程度蒸蒸日上，若再等待10年後，新竹高中便有機會成為「台灣第一」。

高中免試入學放榜後，竹苗區再度成為萬眾矚目的重點考區，有新竹家長對此感嘆，今年連國中會考考取5A，都無法進入竹苗區第一志願竹中、竹女，竹科實中甚至要突破5A10+、作文五級分的門檻，升學的競爭程度只能說是一年比一年還廝殺。

見此，一位網友便在PTT上發文，表示「隨著竹科新貴的高智商子女漸漸長大，新竹高中的程度可說是蒸蒸日上」，原PO指出更可怕的一點，是目前竹科新貴的子女們，年紀大多在小學中低年級到幼稚園，「也就是要等再10年後，這些孩子們才會長大進高中，到時候才是真正新竹高中的完全體」。他也預估，屆時可能連台北市名校數學資優班的學生，都不敵新竹高中的學子，並嗨喊：「10年後，新竹高中將成為台灣第一高中」。

貼文曝光後，有網友贊同原PO，「竹中本來就不錯」、「這次新竹那邊的國中，會考3成上第一志願，有夠可怕」、「前幾年就有趨勢了」、「很古早以前曾經第一過，所以應該要算重返榮耀」、「首次聯考竹中曾贏過建中唷，就是把失去的拿回呀」、「竹中前50%+竹女前50%，合起來也是很頂的」。

不過也有人持相反意見、回擊原PO，更有網友指出，新竹的這所學校也不容小覷，「有錢的國中就送出國了吧」、「建中數資的是國際前幾的高中生耶」、「有能力在台北都能轉大錢，不用跑新竹」、「竹科實中擊敗建中北一，升學率頂大最高耶」、「實驗中學才強吧」。

根據聯合報報導，新竹在地補教業推估，今年竹苗區的最強高中是新竹科學園區實驗高中，以5A10+的最低錄取分數，超越北市名校建中、北一女；位居第二的則是竹苗區傳統的第一志願——竹中和竹女，今年推估最低錄取分數為5A6+及5A4+；不過，除了上述的竹苗區「前三志願」以外，不少在地新竹的高中分數也大晉級，由此可見竹苗區考生的競爭之激烈。

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