平溪三校美展開幕 上百作品融入地元素展創意

已經連續十年舉辦的平溪三校美展，在今(10)日熱鬧開幕了，這次包括平溪，十分，菁桐三國小的作品共上百件，看到孩子們發揮創意與想像力，在老師的指導下，完成的每一件作品都具有在地元素及獨特性，

這次的展覽菁桐國小在本次展覽展出有別於往年更加豐富的陶藝及版畫作品，另外也有新版校服及生動的皮影戲偶一同參展。

平溪國小則規劃呈現孩子們在藝術創作中的各種嘗試與成長。展出的作品包括畢卡索立體派風格、特殊節慶、日常創作和在地特色課程。孩子們認識了節慶作品中，運用不同材料與技法，反映節慶的獨特氛圍；日常創作則展示他們生活中的感受和靈感。

其中特別結合在地特色課程，以平溪常見的臺灣藍鵲為主題。孩子們觀察鳥類構造，在彩色刮畫紙上仔細描繪羽毛和毛流，最終設計出校服。這些作品展示了孩子們的學習脈絡，如製作紙偶時學習人體結構，為人物繪畫打下基礎；在製作萬聖節毛根髮箍和聖誕水晶球時展現獨特的創造力。

此外，展覽還特別展出與文曄基金會合作的攝影課程作品，讓觀者從孩子的眼中看見平溪之美。希望觀眾能透過這些作品，了解孩子們的學習歷程和成長，感受到他們對藝術的熱情與創意。

十分國小以藝術創作呈現平溪多元的特色，其中包含繪畫、捏塑、版畫以及獨創的天燈再生紙等作品，可以看見如藍鵲、火車、煤礦等在地特色，此外本次展覽也特別展出了校長吳望如、書畫名家沈禎教授指導孩子們的精彩作品。