地震毀損南市鹽水月津國小教室動工 3大棟校舍後年完工

台南市鹽水區月津國小校舍在今年0403地震中部分校舍毀損，今上午先辦理北棟教室拆除重建，後續中棟、南棟校舍也將陸續拆除興建，總經費逾2.5億元，新校舍以「月津展藝」為設計理念，結合在地文史藝術活動特色，轉化為建築造型與外觀語彙，預計明年底陸續完工。

月津國小教室老舊，在今年0403地震中部分校舍毀損，經耐震補強評估不高，市府決定先拆除逾50年最迫切重建的北棟校舍，自籌約8159萬，包括9間教室、3間廁所及2座樓梯量體，工期480日曆天，今上午舉行動土儀式，預計明年11月竣工。

市長黃偉哲、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿、月津國小校長丁女玲等人出席動土儀式，黃偉哲表示，跟其他縣市相比，該校整建是0403地震以後最早重建、速度最快的，迅速重建的目的就是希望早點完工讓同學有新校舍可使用。他也打趣說，教室都第一時間重建了，也盼大家要努力增產報國，衝高出生率，將來讓孩童來就學。

教育局長鄭新輝說明，月津國小緊鄰月津港生態公園及月津港燈節燈區，這次以「月津展藝」為設計理念，結合在地文史藝術活動特色，轉化為建築造型與外觀語彙，形塑具有在地風貌的校園。

此外，以鹽水舊地名「大龜肉庄」為元素，設計六角形多功能教室的特色屋頂，呈現層層向上優美的天際線，巧妙融合月津港親水公園風光；空間規畫以學生學習與活動為主要考量，營造充滿校園美感的藝文氣息，更與學校美術教育特色互相結合。

鄭新輝也說，在市府自籌災防預算投入約1億7千萬元，後續也會針對月津國小中棟、南棟教室共計18間，預估將在115年完工，屆時3大棟教室全到位，校園可望呈現新氣象。