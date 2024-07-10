基北區減招 建中、北一分數拉高

高中職免試入學昨放榜，基北區今年錄取率達百分之九九點三，前段公立高中分數也連帶增加，有國中校長表示，受北市教育局「班班減一人」政策影響，名額減少，分數也拉高，建中、北一女最低錄取分數分別為卅四點八、卅三點八。

竹苗區各校高中錄取分數則再創新高，不少新竹家長驚訝今年即便五A都上不了竹苗第一志願竹中、竹女，竹科實中甚至要五A++、作文五級分才能上，也讓許多家長抱怨會考級分比序大有問題，導致新竹學生升學競爭激烈，寧願轉學籍到雙北。

新竹縣補教協會理事長蔡士松感嘆，新竹正面臨競爭者多、學校少的情況，使得錄取高中像「分數跟股市一樣劇烈上揚」，所有的學生和家長都想往好的學校去擠，外溢現象也出現。

中投區台中一中與台中女中競爭激烈，錄取新生幾乎高分族群。一中今年免試入學最低錄取分九十七點，跟去年差不多，但新生中八成二的成績都達百點以上，其中有十七人是「滿分王」；中女中最低錄取九十二點，有七成須九十七點以上才能錄取。

成功高中校長孫明峯表示，今年題目對考生來說較為得心應手，高分群也比去年多，推估前幾志願分數應都有提升。今年成功高中最低錄取分數為卅二點六分，比去年高出快一分。

興雅國中校長劉增銘表示，今年會考高分群考生沒有掉下來，加上減招效應，前段高中分數應都有增加，校內建中最低錄取分數為卅四點八分，比去年高出○點二分、北一女則為卅三點八分，且國數英社A++。

至於台南，推估台南一中最低錄取分數廿九點六分，較去年廿八點八分微升，台南女中最低錄取分數廿七點六分，與去年相同。教師分析，南一中錄取分數高出○點八分，可能是今年會考較去年略簡單，且男生高分群較集中。