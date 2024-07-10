免學費政策 前段私中招生紅盤

高中職免試入學分發結果昨公告，受到私中免學費政策影響，不少私立高中今年招生開紅盤，以雙北知名私校為例，不僅錄取門檻略提高，候補學生也不少。

台南明星高中如黎明高中、瀛海中學、德光高中、聖功女中、南光高中都滿招，高雄許多明星私立高中也表示，今年招生數都比去年增加。

反觀私立高職則顯得辛苦，以台南為例，不僅部分國立高職都因招生不足再辦續招，部分私立高職為了穩住學生數，甚至考慮明年招收東南亞國家僑生。有校長表示，台北過去沒有私立職校走新南向，去年有三校加入，今年應更多。

新北私立南山高中校長蔡銘城說，今年錄取門檻比去年高一分，國中部直升人數也比往年踴躍，雖然目前還無法得知新生就讀南山的原因，但高中職免學費理論上有正面影響；私立康橋高中校長徐文淞則說，今年高中部已滿招，仍有百來位候補。

北市老牌私校延平高中表示，今年單獨招生最低錄取分數為卅點八分，備取最低也要廿九分。

校方表示，包含單獨及免試入學名單在內，近年來都招滿，因教育局政策公立高中招生人數有減少，一些學生會選擇到前段私校就讀，各校分數應都有提高。

僑泰高中校長溫順德觀察發現，今年中投區出現三大現象，包括去年行政院宣布高中全面免學費，導致今年考生就讀高中意願大增，台中市大部分私中高中部都滿招，但也導致今年技職受到衝擊，如過去當紅的高職國貿科、會計科等，招生更顯弱勢，第三現象是城鄉差距變得更大，就有不少外縣市考生跑來台中讀高中。