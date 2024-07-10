高中職免試入學 缺額3.8萬新低

一一三學年度高中職免試入學昨放榜，今年總計十二點五七○四人報考，錄取十二萬四九二八人，錄取率高達百分之九九點三八，創近五年新高，但仍有七七六人落榜，招生缺額逾三點八萬個，為近六年新低。不過私中盟觀察，缺額有因城鄉差距擴大的現象，且高中納入免試入學也影響技職招生缺額。

全國十五個就學區的免試入學總名額為十九萬五五九二人，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學、公立學校技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科、免試獨招等招生管道錄取且報到名額，以及未招滿的缺額，實際招生名額為十六萬二九八一人，招生缺額為三萬八○五三個。

根據教育部統計，全國十五個就學區錄取率都逾百分之九十八，花蓮、澎湖及金門錄取率都是百分之百。未錄取人數有七七六人，較去年一六四○人少；未錄取人數以基北區二九七人最多，其次是彰化一百人、中投九十人。

教育部表示，本學年度錄取率確實是近五年之高點，顯示學生選填志願時，更能考量自身興趣及能力，適性發展；招生缺額則較上一學年度微幅下降，顯示各招生學校招生名額能更有效運用。

對於今年錄取率為近五年新高，全教總高中職委員會主委林金財分析，錄取率高是學生選填志願的結果。近年部分學校受少子化影響退場，現在的名額相對之下，是學生更「敢填」的。同樣地，少數學生之所以落榜，是因為不願意填不想去的學校。

私中盟輪值主席、僑泰中學校長温順德說，招生缺額出現「城鄉差距」，以中投區為例，台中市的公立學校都滿額，南投縣則有九所公立學校出現缺額，尤其技職學校更加嚴重。他也發現，在高中免學費政策下，讀高中的風氣較往年興盛，中投區就有幾所私立高中今年增班後還額滿。

特色招生考試分發入學昨也放榜，一一三學年度有基北區、桃連區及嘉義區三區辦理，六所學校總招生名額一九八名，總報名人數二二九名，合計錄取一二七名，總錄取率百分之五十五點四六。