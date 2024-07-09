高中免試入學放榜…新竹學生3A2B9+作文滿級分 家長嘆：只能讀偏遠學校

高中免試入學今天放榜，不少新竹家長表示，竹竹苗成績以依比序項目排名，對偏科強孩子為弱勢，無法進入第一志願，但北北基以成績是採計分，為此出走轉學籍到雙北，成績排名大幅提升。

1名竹北市林姓家長接受中央社記者訪問表示，竹竹苗區國中會考級分比序，對於5科成績均衡學生有利，易填上第一志願，但對於偏科強的學生為弱勢，只要1科表現失常未獲A成績，不僅無法錄取第一志願，還可能到其他縣市就讀。

他說，新竹學生考取5A人數多，他身邊有不少家長友人，孩子因1科表現失常，成績是4A1B等類似狀況，為此將孩子轉到新北市或台北就讀高中。

林姓家長表示，他的孩子成績是3A2B9+作文滿級分，在新竹以比序方式無法錄取竹北高中，就只能到偏遠的竹東、或竹南高中，若在北北基成績是以計分方式，總分可獲29分，成績排名落點是前15%，可擠入前段高中。

他指出，他們住在高鐵旁，若孩子到竹東高中就讀，通勤至少半小時到1小時，但若到板橋就讀搭高鐵只要25分鐘較便利，此外現在平日上午6、7時許在竹北高鐵站搭往板橋、台北站，車廂滿是學生，也可見「新竹地區學生正在出走」。

新竹市政府教育處官員告訴中央社記者，依教育部「國民小學及國民中學學生成績評量準則」，中央辦理教育會考作為畢業學生檢定機制，國中會考以「降低壓力以活化學習」和「確保品質以維持競爭力」間平衡。

官員說，希望學生學習能朝五育均衡發展，不因在考試測試時可能失誤答錯1至2題而落入排名大幅落後的情形。另也期待透過免試入學達到校校均質，讓學生都能在友善環境下多元且快樂學習。

官員指出，竹竹苗考區經入推委員會議多次討論研議，最終以中央建議的3級制來進行超額比序，對於家長關注的積分制，竹市也會在竹竹苗考區的相關會議中提出建議。