近兩年5人上台大 暨大附中狂吸高分群放眼繁星

暨大附中近兩年均有學生錄取台大，辦學優異，吸引學生目光，今免試入學分發放榜，新生中高達8成6是南投縣畢業生，不乏5A4+、5A3+等高分群學生以第一志願選擇就讀，放眼大學繁星，也因社區高中近又平價，受到學生及家長認同。

暨大附中校長黃方伯指出，該校近兩年有5位學生錄取台灣大學，專業群科連年在全國商業類技藝競賽中拿下金手獎，並推動國際教育交流拓展視野，校內教師更獲杏壇芬芳獎、大愛菁師獎、星雲教育典範教師獎等殊榮，辦學成效優異。

今天免試入學放榜，經查，高一新生來自南投縣13所國中、台中市21所國中，其中縣內畢業生占大宗，為錄取總人數的8成6，不乏5A4+、5A3+等高分群學生以第一志願選擇就讀，粗估高分群學生高達3成，足見受到在地學區認同。

暨大附中表示，今年5A以上最高分為埔里國中李沂芸，其成績為5A4+，會考總點數91點，其次為魚池國中詹翔安的5A3+，會考總點數88點；另，埔里國中王琮郁、宏仁國中張羿霆、大成國中黃佩瑜及梁芷君等學生同樣位列高分群。

而暨大附中高一新生高分群均是以第一志願選讀暨大附中，除了想要就近入學，甚至看準該校有數理、語文等實驗班，能夠專注朝感興趣的專業領域學習，同時鎖定繁星升學優勢，有利於後續進入心目中的理想、甚至頂尖大學。