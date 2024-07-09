免試入學招生缺額減少 教育部：學校有效運用名額

113學年度高級中等學校免試入學錄取率創下近5年新高，而缺額3.8萬名則較去年度減少9000餘名。教育部認為，學生愈來愈能適性選填志願，而學校也更能有效運用招生名額。

全國15個就學區今天上午11時起，開放查詢113學年度高級中等學校免試入學、特色招生考試分發入學2大管道的錄取結果，錄取者須於本月11日報到。

根據教育部統計，113學年度全國15個就學區的免試入學名額共16萬2981名，最終錄取12萬4928名學生，缺額總計3萬8053名，較去年（112學年度4萬7120名）減少了9000餘名。

教育部今天晚間以文字回應，包括優先免試、直升、技優甄審、學習區完全免試、免試入學單獨招生等多元管道，都已在今年6月前辦理完畢，未招滿的餘額回流到免試入學。而免試入學最終缺額較去年度微幅下降，顯示各招生學校今年度更能有效運用名額。

受到少子女化影響，高中免試入學錄取率已接近100%，根據教育部統計，109學年度到113學年度，免試入學錄取率依序是98.88%、99.15%、99.26%、98.75%、99.38%，今年（113學年度）是近5年的高點，但在統計學上不算有明顯差異。

教育部認為，免試入學錄取率高，顯示學生選填志願時，更能考量自身興趣及能力，適性發展。