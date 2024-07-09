台東區高中職免試入學放榜 有缺額將續招

台東區高級中等學校免試入學今天放榜，總錄取率為99.9%。免試入學委員會表示，考生可以到各招生學校網站查詢錄取結果，這次免試部分學校仍有缺額，將辦理續招作業。

台東區高級中等學校免試入學委員會今天透過新聞稿表示，免試入學管道採計國中教育會考成績，這次台東區以第1志願錄取者共767人，占97.34%，前3志願錄取者共99.9%，參與免試入學之高中職，將積極協助對應國中學校學生能夠有效教學與學習。

委員會表示，各高中職也透過各類多元必選修課程進行加深、加廣學習，同時深化台東在地高中職及國中的課程連結，結合台東區資源來強化辦學特色，導引國中生就近入學。

委員會提醒錄取的學生，報到前可以利用學校網站的招生宣導專區查詢或是親自到校實地參訪，將對學校課程特色與課程規劃有更進一步的認識。

委員會表示，免試入學錄取通知於9日上午11時發送錄取通知簡訊至考生手機，錄取同學請在11日（星期四）上午9時至上午11時，到各招生學校完成報到手續，以確保個人權益。