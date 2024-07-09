估竹科實中擊敗建中、北一女 補教業：新竹錄取高中分數劇烈上揚

高中免試入學放榜，竹苗區今年再成關注重點考區，補教業推估竹科實驗中學以5A10+的錄取分數，擊敗建中、北一女，不少在地新竹的高中分數也大晉級，就連新竹縣補教協會理事長蔡士松都不免感嘆新竹地區「高中分數跟股市指數一樣劇烈上揚」。

新竹在地補教業推估，今年竹苗區最強高中仍是新竹科學園區實驗高中，以5A10+的分數超越建中、北一女，其次傳統竹苗區第一志願竹中及竹女，同樣比去年再往前，今年推估最低錄取分數要5A6+及5A4+，比去年分別為5A4+及5A3+還要高，原因正是今年新竹縣市國中會考滿級分人數再創新高。

今年新竹縣市國中會考成績達5A精熟以上程度的就有1750人，人數不僅再創新高，滿級分比例人數更是輾壓全台其他縣市，讓不少民眾都戲稱是竹科工程師的「基因複製」，新竹升學競爭激烈程度已一年比一年還要廝殺。

雖然今年竹科實中已經配合行政院政策增加1班，但專家分析今年竹科實中門檻依舊維持5A10+，作文至少要5級分以上才有機會，這次竹苗區表現亮眼，甚至有「超越建中、北一女」的機會。

新竹縣補習教育協會副理事長、金名補習班班主任黃建國分析，今年新竹實驗高中錄取級分為滿級分30分，需達5A10+、寫作5級分；新竹高中同樣為滿級分30分，需5A6+；新竹女中同樣需30分，需達5A4+；竹北高中為30分，需5A1+。

今年新竹地區甚至傳出黑馬學校，建功高中、六家高中都登上家長心目中的「5A學校」，其中六家高中錄取分數更是暴漲，從2015年首度招生時的1A4B，猛增到今年傳出要5A以上才能錄取，甚至有學生以5A6+的分數錄取六家高中這所社區型高中。

黃建國指出，六家高中錄取分數近幾年飆高，也是因為該校位於竹北市，家長為了就近入學，加上六家高中也是公立學校，且學生自身也會考量大學繁星入學機會，因此分數不斷提高。