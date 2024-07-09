高雄2國小包辦無人機賽前3名 代表台灣出征國際

高雄市田寮區新興國小與岡山區前峰國小組隊參加「2024奧賽特無人機嘉年華賽」，2校包辦國小組全國前3名，12月將代表台灣出征在馬來西亞舉行的國際無人機總決賽。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，田寮區新興國小與岡山區前峰國小取得南區參賽資格，再代表高雄市參加昨天在桃園市巨蛋舉辦的全國奧賽特無人機嘉年華比賽，榮獲無人機障礙賽國小組全國冠、亞、季軍。

教育局指出，學生學習操控無人機的知識與技巧，經過無數次失敗再練習，摔壞了好多架無人機，修正再修正負載物的重量與穩定性，不下百次以上。

新興國小表示，指導老師、主任侯人俊憑藉著熱情與耐心，載著選手到前峰國小活動中心做比賽前的現場模擬練習，在許多強敵包圍下，共同奪得前3名的榮耀，讓所有親師生驚喜又意外。

前峰國小校長林英毅說，學校有寬敞的活動中心供選手們練習，由老師劉憶慧協助管理選手甄選、場布等行政工作，與新興國小師生合作無間，共同觀摩成長，才能有好成績。

新興國小校長楊麗美表示：學校有無人機專業人才，侯人俊是高雄市數一數二有無人機證照的優質師資，購置5台以上無人機供學生學習與實作，但苦無練習場地，還好與前峰國小互補一拍即合，共創佳績。

前峰國小學生李以勒在最後一項的操控無人機吸住每一個得分標的，獲得現場歡呼勇奪冠軍，6年級學生劉軒沆去年比賽中連連失誤，今年一次闖關完成，兩人是默契良好的搭檔。

另外，去年在場邊觀摩的學生楊喬安與鍾永桀，經過1年努力練習，終於上場得到好成績，獲得亞軍。

新興國小選手盧裔潔在障礙賽獲得季軍；她說，大家一開始認為女生不喜歡無人機，她參加這個比賽課程除了喜歡操控無人機，更想要打破刻板印象。季軍朱品頤說，對無人機情有獨鍾，所以練習從不覺得辛苦。