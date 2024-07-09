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教職員邀演講遭拒就批禮節不足 北市高中道歉

中央社／ 台北9日電

北市某高中教職員邀約YouTuber入校演講，列出的時間點遭拒後就批評並諷刺對方禮節不足，引發討論。校方為此致歉，表示將督促各處室更注意細節，避免造成困擾。

成立YouTube頻道「超認真少年 I’m Serious」的阿仔師昨天在臉書（Facebook）粉專上分享自己面臨的「公關危機」，指台北市某高中教職員透過Messenger邀約演講，但對方列出的時間點他都不在台灣，所以同事在6日代為回覆無法參與並表達歉意。

他指出，由於正值週末，同事打算上班時再向他確認其餘可行時間點，只是這名教職員已按捺不住情緒，回覆「想表達一下對公司的小小失望」，認為這個回應「就簡短兩句話，覺得非常可惜，有失格局」及「也會以此為範例，好好教育我們的孩子人際應對進退的禮節」。

阿仔師表示，這名教職員指稱要教育學生，他也要藉此教育這名教職員，合作信箱及資訊就寫在粉專簡介上，所有廠商及學校的正式邀約都會透過電子郵件，Messenger等私訊就是聊天訊息，每天都有上百封訊息。

他指出，無論出席活動或演講的自主權都在他身上，希望這名教職員千萬不要把學生教成像你一樣，「這種披著禮貌的皮，又帶酸又諷刺的文體，我本人覺得很噁心」。

對此，校方透過文字訊息回應，對於溝通問題造成「超認真少年 I’m Serious」的不滿情緒深感遺憾，以臉書Messenger溝通方式的確有須改善之處。

校方表示，由於邀約時未注意到聯繫時間是周末，造成講者的困擾，深表歉意，之後會督促各處室更注意細節，符合講者及社會期待，對於講者任何形式的回覆也都應予感謝，避免善意的聯繫卻造成困擾。

北市 同事 溝通方式

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