影／彰化「不山不市」小校要固本 暑假引團隊駐拚招生口碑

放暑假了，很多國中小學舉辦夏令營，彰化縣埔心鄉明聖國小暑期營隊先後進駐，全校130名學童有80人報名參加不同營隊；二年級曹姓學童今表示，第一次參加夏令營，課程和活動都讓她感到新鮮，比在家玩手機有趣多了。

明聖國小在埔心鄉市郊，靠近員林市，長期飽受學生流失的困擾，校長張富凱到任後想方設法引進有亮點活動建立辦學口碑留人。彰化星火志工隊舉辦四天「星晨育樂營」今歡樂開幕，相見歡之後做晨操，接著分組帶開玩團康遊戲、闖關活動，校園洋溢笑聲。五年級蕭姓學童說，「查戶口」團康遊戲讓同隊「多餘人口」到別隊，要集中注意力聽「報戶口」，不然會跑錯，很好玩。

星火志工隊籌辦星晨育樂營的總籌畫郭佳茵就讀彰化高商，她說，育樂營設定在地文化認同、性別和族群的平等，營隊隊員除了彰商，還有來自彰化高中、彰化女中、彰師附工，今年二月就開始策畫活動課程、活動，期盼小朋友度過充實暑假。

育樂營執行秘書吳芸茜就讀彰化女中，她表示，以往會發現少數小朋友因家長要求到校，排斥活動，隊員會採一對一溝通卸下心防，這次從小朋友反應熱烈可看出都是自願。

明聖國小另一個暑期活動為常態性，社團法人中華青少年純潔運動協會平日課輔，寒暑假輔導弱勢兒童，今年暑假仍指導課業，專業講師引導自我認識、生涯規畫、均衡營養和音樂才藝等課程，23名經濟與身分的弱勢生放暑假就參加營隊，最期待的是校外跨縣市參觀。