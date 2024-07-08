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國際高中生會師南一中 全英文發表SDGs探究與實作成果

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中今起一連三天舉辦「高中生面對永續發展目標SDGs探究與實作學習成果研討會」，有國內外200名學生參加。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今起一連三天舉辦「高中生面對永續發展目標SDGs探究與實作學習成果研討會」，有國內外200名學生參加。記者鄭惠仁／攝影

南一中今起一連三天舉辦「高中生面對永續發展目標SDGs探究與實作學習成果研討會」，有國內外200學生會師，針對聯合國推動永續發展17項目標交流經驗與心得，以全英文發表研究成果。中研院士、前中研院長翁啟惠以「我的學術歷程」為題分享個人在學術研究道路上的經驗與心得。

這場大會師有日本駒場東邦高校、藤枝東高校、越南胡志明教育大學附中、北、中、南各地高中17支團隊近200人參加。南一中校長廖財固表示，今年是台南400的歷史里程碑，南一中主動回應台南400的時代議題，在國教署的指導下，與中華民國台南一中校友總會共同舉辦「高中生面對永續發展目標SDGs探究與實作學習成果研討會」。

中研院院士翁啟惠受邀發表大會講座，以「我的學術歷程」為題，全程以英文分享個人在學術研究道路上一路走來的經驗與心得。翁啟惠強調好奇心和獨立的精神，他認為好奇心引發興趣，有興趣就會產生動力。而指導學生時，他通常不說細節，細節由學生自己設定。有了獨立的空間後，獨立思考的習慣也會養成。

翁啟惠說，美國的教授不太會告訴你怎麼做，只給大方向，讓學生自己跑圖書館、查資料、設計實驗，做到自動自發，這才是真正的自主學習與探究實作。

培育出多名日本足球國手的足球名校藤枝東高校，以「足球與永續發展目標」為主題，探討高強度間歇訓練如何促進心理健康；東京的駒場東邦高校探討航太產業如何為永續發展目標做出貢獻；越南胡志明教育大學附中則探討STEM 組織中提高環保意識活動的經驗。

國內學生也展現豐碩的探究成果，台中二中以無印良品為例，探討企業銷售策略與永續發展的整合。南一中針對海洋、氣候變遷與能源議題，推出一系列的探究，包含太陽能發電對漁村發展的影響、浮筏養殖影響海洋環境的永續解決方案、氣候變遷下的臺南海岸線、黑臉琵鷺族群面臨的危機與解決方案等。高雄中學與高雄女中，則分別探討風力發電、紙電池性能與優化議題。

南一中 永續 高校

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