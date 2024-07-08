中研院前院長翁啟惠捐款南一中 10年卓越培育科學人才

前中研院院長翁啟惠今天與母校台南一中簽訂「十年卓越—科學人才培育計畫備忘錄」，將連續10年，每年捐款100萬元，協助南一中培育科學人才。內容包含成立「學術顧問團」，設置「十年卓越—翁啟惠科學教育講座」、「翁啟惠科學教育大獎」培訓科學人才，以及研發探究實作課程並辧理各項辦理科學推廣活動。

典禮在南一中小禮堂舉行，校長廖財顧致詞表示，翁啟惠是1966畢業校友，初中、高中都在南一中就讀，也是南一中第2屆校友傑出成就獎得主。翁啟惠在國際醣科學領域的地位崇高，曾獲沃爾夫化學獎、威爾許化學獎等多項國際重要大獎，是台灣最有希望摘下諾貝爾獎的科學家之一。所研發的「醣分子一鍋式合成法」，受讚譽「開啟了醣科學應用在化學與生物醫學的可能性」。

翁啟惠表示，念小學時成績並不好，但考上南一中後給了自己很大的信心，加上化學老師的鼓勵與讚揚，讓自己的興趣、信心就這樣培養了起來；他也舉為了節省走路時間，能快點到圖書館讀書而爬牆的故事，被訓導主任抓到，不但未受處罰，還把側門打開，方便學生到圖書館讀書。他懷念學校健全發展的校風，也分享學弟妹要堅持自己的理想，但也要去尋找自己的興趣。

南一中已廣邀各領域傑出校友、專家學者成立「學術顧問團」，成員包含國科會主委吳誠文，中研院院士王惠鈞院士、李文雄、王寶貫，以及台大校長陳文章、成大校長沈孟儒、海洋大學校長許泰文、屏東大學校長陳永森，成大退休教授楊惠郎，台大特聘教授林敏聰教授、吳瑞北，海洋大學特聘教授陳正宗，今天召開第一次學術顧問會議，針對科學人才培育事項提供建言。

廖財顧說，南一中也計畫每年辦理「十年卓越—翁啟惠科學教育講座」，邀請國際級知名學者蒞校演講，與學生座談與交流，開設大師班指導學術研究，培育科學素養。另將成立「翁啟惠科學教育大獎」，獎勵科學研究成果傑出的學生及指導教師，並補助學生投入科學研究，延伸探究，發表研究成果或進行學術出版。