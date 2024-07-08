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高中領導人才培育營開跑 助提升溝通、組織能力

中央社／ 台北8日電

為培育領導人才，教育部在北、中、南等地分別舉辦高中領導人才培育營，約300名師生參與，透過課程、講座、工作坊等不同形式，提升學生的溝通、組織領導等能力。

教育部今天發布新聞稿指出，為培養具領袖特質的人才，國民及學前教育署於7月2日至6日、7月8日至12日、7月22日至26日分別在中、南、北區辦理「新世紀領導人才第23期初階培育營」，邀集全台專業輔導老師及學生約300人參與。

國教署說明，「中區」培育營以舊台中市區踏查及探訪南投中興新村為主，帶領師生實作、訪問課程，並反思城鄉差距、新舊時代對比、文化變遷；「南區」安排烏山頭水庫及大崎社區進行實作，讓師生了解水源供應的重要性，以及居民如何通過創新方式推動工業化和基礎建設的發展；「北區」以市區漫遊及探訪大型眷村聚落忠義社區為題，讓師生透過多元族群共融的社區踏查，及與商家互動及踏查成果的發表，激發對在地社區文化的關懷。

參與師生認為，營隊課程內容多元，例如領導人核心素養，由各領域專家分享及辦理工作坊，有效培養並增益學生溝通與邏輯分析能力，並提昇多元文化的體驗與探索知能，深切思考人與自我、人與他人、人與環境之互為主體性的價值。

國教署提到，希望透過非正式課程及講座，增進青年學子全球意識與未來趨勢分析、溝通能力與人際互動、文化涵養、邏輯與批判思考、社會變遷及道德反省、組織領導等能力；除了課程外，培育營也藉由潛在課程及夜間小隊討論，讓學生對話並內化為實踐的力量，希望未來影響更多人，成為具有多元能力發展的領導人才。

國教署 教育部 溝通

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