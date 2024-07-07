歐美中小學陸續禁用手機 台灣該跟進？ 兒盟：不如教導正確使用觀念

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】法國、荷蘭等歐洲國家陸續規定學校禁用手機，台灣是否要跟隨國際潮流？目前教育部的立場是建議各校自行明訂規範，課堂上非必要教學，不能使用手機。曾有調查顯示92%家長不希望小孩上課攜帶手機，但也有兒福聯盟和家長團體則認為，與其禁止，還不如從小教導學生正確的手機使用觀念。

可帶到校 但要關機

上課是否能使用手機在各國引起許多討論，如法國、荷蘭與英國、美國等國家，都有規定中小學全面禁止使用手機。而我國尚未禁止在校園使用手機，但教育部有公布「校園攜帶行動電話使用規範原則」，裡面提到，學生倘攜帶行動電話到校，應用於與父母之間的聯繫功能為主。

另外，上課時段應盡量關機，倘遇臨時、緊急狀況或其他特殊需要時，得向老師報告後，經同意方能開機使用。使用行動電話應以不影響教學、學習及個人生活作息為原則，若違反相關規定，學校得以禁止之。以目前的規定來看，雖然未禁止帶手機，但在使用上仍相當限縮。

大人可以 學生不行？

有論者則認為主張，手機有緊急通訊的功能，上學期間若禁用完全糟蹋了科技帶來的好處；況且，校長，行政人員在校內使用手機，還有的老師上課上到一半接電話，卻不准學生帶手機，實在不公平。而由於「班班有平板」政策，教室內會有平板的充電箱，有些也成為學生手機充電的集中區域。

台北有國小就規定，如果要帶手機來學校，必須要先經過申請並且說明原由，而且一到學校，就要把手機放進充電箱裡面，等到放學才能夠領取，在課堂期間是完全禁止使用。

不過，聯合國教科文組織報告指出，過度使用手機會導致教育成績下滑，對於兒童情緒穩定性產生負面影響。親子天下2019年也有調查，92%家長支持在校禁用手機。

師生應討論使用規範

但兒福聯盟發言人李宏文認為，師生之間或可討論上網的安全守則，譬如說老師可以帶領同學透過班會的方式來討論，怎麼制定全班上網的公約，包括上網的時間，什麼時候可以拿手機出來等等。

台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢也指出，很多的事情若直接禁止，其實沒什麼用，到最後反而變成學生還是想用手機，跟老師玩捉迷藏。她建議不見得要禁止把手機帶到學校，但是帶到學校之後，要制定什麼時候如何使用，以及使用手機的基本規範。

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