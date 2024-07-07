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單車小勇士齊聚東石國中 展開跨縣市「媽祖騎跡」
起初是對弱勢學童單車環島的承諾，持續12年來單車天使在台灣與中國大陸的63個城市留下了豐富的「騎跡」，今年公益之旅環島走訪沿途媽祖廟外，也將到對岸進行「媽祖騎跡」。由桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣等地師生組成騎行隊共39名學童，今天上午從嘉義縣東石國中出發，將沿著西濱沿海的嘉義、彰化、苗栗、新竹、桃園等媽祖路線，騎行跨越。
創辦人教師楊民忠表示，10多年前擔任學校志工，幫忙一些弱勢學生帶活動、上課學習，後來到對岸教學和台商有聯繫，往返兩岸之間，向學生表示如果好好讀書就帶他們環島，甚至可以騎到對岸，一開始是對小朋友的承諾，後來發現活動能幫助偏鄉弱勢小孩有個很好的成長平台、開闊眼界、交朋友、離開原來的地方去看不一樣的世界，看到參與活動的小孩都有成長，讓他有動力繼續，更感謝企業贊助，才能讓活動持續不斷。
他說，要通過單車駕駛考試、完成線上有關人文教育課程、3小時騎乘50公里訓練等3個條件才能入選騎乘隊伍。今年全國有300名小朋友報名，最後篩選出39名參加環台之旅，預計再考驗15名小勇士騎乘到對岸。
以單車為媒介，讓偏遠山區的學生有機會成長和歷練，這一直是單車天使的信念。來自桃園楊明國中、新竹北埔國中、嘉義東石國中、苗栗南和國中、彰化縣萬合小學的師生上午聚集嘉義東石國中啟動台灣環島。
騎行隊伍將在單車天使協會大學志工隊的護衛下從東石國中出發，途經嘉義縣、彰化、苗栗、新竹、桃園等地，最終抵達終點站茂林光電。騎行期間，將探訪北港朝天宮、鹿港天后宮、伸港福安宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等多處廟宇，同時體驗好望角、長青之森、苗栗客家文化館、GARMIN桃園廠等文化和自然風光。
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