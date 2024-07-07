遭陸干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎

加拿大最著名的年度嘉年華活動－卡加立牛仔節（Calgary Stampede）昨天開幕，中國企圖阻撓學生舉國旗進場未果，北一女樂儀旗隊不受影響，憑藉精湛演出而榮獲「名人評審大獎」。

長達10天的「卡加立牛仔節」以大遊行揭開序幕，當威風凜凜的隊員舉著「臺北市立第一女子高級中學」的中英文橫幅和國旗入場時，街道兩旁的觀眾爆以熱烈的掌聲及歡呼聲。許多熱情的僑胞也揮舞著國旗、大聲呼喊：「Taiwan！台灣！」、「You are the best.」

激情完美的演出背後依然有來自中國的壓力。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示，一名卡加立官員對她提到，當地中國領事館對主辦方允許北一女參加遊行，還讓隊員高舉國旗進場曾表達抗議。劉立欣對中央社說：「很欣慰主辦方頂住了壓力，並沒有因此拒絕北一女舉著國旗參加遊行。」

隨隊照應這群優秀高中女孩的家長後援會會長陳啟文也對中央社說：「遊行開始前，中國還企圖阻撓學生舉著國旗進場，幸好主辦方堅持這是一個歡樂的活動，無關乎政治，因此拒絕中方要求。」

他說，中國施壓的陰影一點也不影響學生的完美演出。「這不是第一次中國打壓，他們如果沒有抗議才是怪事吧！我們習以為常，反而越戰越勇。」

不過有眼尖的僑胞發現，遊行活動的官方電視直播，在北一女樂儀旗隊進場時正好切入廣告，中華民國國旗因此未能登上直播鏡頭；牛仔節官網上刊出的遊行名單中，也未列出北一女樂儀旗隊名稱，雖說有另外幾支隊伍也未在名單上，但僑胞說「這些『巧合』總讓人感到遺憾」。

北一女樂儀旗隊展現旋槍踏地的整齊節奏，加上雄壯威昂的樂音與青春洋溢的旗舞，堪稱力與美的結合，令所有人目不轉睛。參與牛仔節的許多加拿大政府官員都對北一女的表演豎起大拇指，稱讚是遊行中最棒的一支隊伍。劉立欣說，「她們是完美的台灣代言人。」

旗隊副隊長陳珮慈興奮地表示，不時聽到觀眾高喊「Taiwan」，覺得自己為台灣爭光，不枉總統賴清德所賦予她們「最美麗的外交大使」的責任。

除了大遊行之外，北一女隊伍一連3天在牛仔節多個表演活動上都登台演出。

北一女儀隊教練鄭顆澧也曾是北一女儀隊成員，多次帶隊參與國際型演出，包括2007年英國愛丁堡軍樂節、2023年美國玫瑰花車遊行等重大慶典活動。她對中央社說，很多駐外官員和僑胞都對我們說，「你們的演出讓世界驚豔，非常有意義」，我們懷著這種榮譽，希望世界看見台灣的另一種美好。

100個遊行隊伍最終有17個獲得最佳表演獎殊榮，而北一女不負眾望，榮獲了「名人評審大獎」（Celebrity Judges Choice）。