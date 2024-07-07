威尼斯成就獎蒂妲登上北藝中心 顛覆電影劇服的宿命

電影劇服是服裝的極致，但每一件衣服只為了一部電影而生。當電影結束，劇服的生命也結束了嗎？

時尚歷史學家奧利維耶・薩亞（Olivier Saillard）所構思的作品「親愛的帕索里尼（Embodying Pasolini）」顛覆電影劇服的宿命，邀來威尼斯影展終身成就獎蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton），以近30件曾出現在義大利名導帕索里尼電影中的劇服完成舞台劇，8月23日將在台北表藝中心舉行亞洲首演。

「當你觸摸『坎特伯雷故事集』中帕索里尼本人穿過的服裝時，你仍然能感受到它的顫動；當談到『索多瑪的120天』的服裝時，每個人都會感受到一種令人興奮和危險的感覺。」蒂妲・史雲頓這麼形容。

這些在劇場擔綱演出的劇服曾出現在「馬太福音」、「老鷹與麻雀」、「伊底帕斯王」、「豚小屋」、「十日談」、「坎特伯雷故事集」、「一千零一夜」、「索多瑪的120天」等帕索里尼的電影。舞台上，蒂妲・史雲頓將從箱子中取出這些服裝，依序穿上或凝視它們。整齣戲幾乎沒有台詞，但在蒂妲・史雲頓的觸摸與眼神中，這些服裝重新注入靈魂，變成另一個角色。

奧利維耶・薩亞表示，劇服是服裝的極致，每一件衣服只為了一部電影而生。「但我們的想法是分析電影結束後，服裝還能夠提供什麼、不能提供什麼。」這場表演沒有劇情、也沒有事件，服裝從演員的身體抽離開成為主角，而蒂妲・史雲頓成為服裝的載體，她隱藏在布料後面，揭開服裝的另一個面貌。

帕索里尼是20世紀義大利最具影響力和爭議的電影導演與詩人，一生拍過12部長片，獲得包括柏林金熊獎、以及坎城、威尼斯等3大影展獎項肯定以及影評人的推崇。他的作品像是《馬太福音》和《索多瑪的120天》等，在視覺和敘事上有著極高的藝術成就，還挑戰了當時的社會道德觀和審查制度。他毫不避諱地抨擊社會的不公、反對消費主義，還有對宗教、學生的批判，經常成為爭議的焦點。

「親愛的帕索里尼」首演是在2022年12月底的巴黎秋天藝術節。那一年是帕索里尼誕辰100周年，歐洲對帕索里尼進行重新評價。他的電影重新上演，傳記作家勒內·德·塞卡蒂（René de Ceccatty）發表新的傳記，重新評價這名傳奇導演的時代性。

這也是蒂妲・史雲頓和奧利維耶從2012年以來的第4次合作。當時奧利維耶擔任加列拉宮時尚博物館館長，邀請蒂妲運用她的展演，賦予博物館中被列為文物的服裝新的生命。

「親愛的帕索里尼」所出現的戲服，是由二度榮獲奧斯卡最佳服裝設計獎的設計師達尼羅・多納蒂（Danilo Donati）為帕索里尼的電影特別設計。達尼羅・多納蒂為人熟知的作品還包括1997年的「美麗人生」、1967年「伊底帕斯王」、1968年「羅密歐與茱麗葉」等。

●「親愛的帕索里尼」將於17日開放北藝會員預購、24日全面啟售。同時，北藝中心以「深度閱讀」的形式，規畫多場「北藝人物（Profile）」系列講座以及大師影展，為觀眾提供多角度閱讀經典作品。