教部補助逾1億 助38所高中改善校園地面高低不平

教育部自民國105至113年補助38所高中辦理47案校園地坪或鋪面改善，累計補助金額逾新台幣1億元，協助學校改善校園地面高低不平問題，維護師生用路安全。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，早期校園多種植榕樹提供遮蔭乘涼，但榕樹板根因生長快速，容易隆起造成地面不平整或地磚隆起，加上部分學校因車輛進入校園，造成路面損壞以致地面高低不平，都影響師生用路安全。

為協助各縣市的高中改善校園地坪高低不平問題，國教署自民國105至113年共補助38校辦理47案校園地坪或鋪面改善，核定金額為1億6131萬元，實際補助金額達1億789萬7000元。

以台中市龍津高中為例，有3條公車路線行駛進入校園，導致地面嚴重下陷且容易積水，曾造成學生及民眾滑倒受傷。為確保校園安全，龍津高中向國教署提出鋪面及排水溝改善工程計畫，將原有磁磚刨除重新鋪設、滾壓夯實地面，並重新配置排水管線，增加節能設計及無障礙設施。

新北市清水高中至善樓1樓地坪地磚因長年使用，部分地磚破損缺塊，下雨過後容易積水濕滑，因此學校申請經費改善，利用透水性鋪面工法，將透水性良好、孔隙率高的材料運用於面層與基底層，使雨水通過鋪面後直接滲入路基土壤，達到永續經營，地磚鋪面設計也融入美學概念，結合校徽圖樣設計。