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國際技能賽西點國手 屏科大陳怡蓁9月赴法爭光

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東科技大學餐旅管理系三年級陳怡蓁大學時接觸拉糖，參加國內外比賽獲佳績，今年取得國手資格，將在9月代表台灣到法國里昂參加國際技能競賽。記者劉星君／攝影
屏東科技大學餐旅管理系三年級陳怡蓁大學時接觸拉糖，參加國內外比賽獲佳績，今年取得國手資格，將在9月代表台灣到法國里昂參加國際技能競賽。記者劉星君／攝影

屏東科技大學餐旅管理系3年級學生陳怡蓁熱愛烘焙，大學時接觸拉糖，發現透過吹、灌等技法竟能創造出藝術品，直呼神奇，她潛心鑽研，參加國內外比賽屢獲佳績，今年取得國手資格，是屏科大創校百年來第一人，9月將代表台灣到法國里昂參加國際技能競賽，希望為國爭光。

陳怡蓁是屏科大首位取得國際技能競賽（WorldSkills Competition）西點類製作職類國手，2023年她一連獲得第53屆全國技能競賽全國金牌，韓國廚藝挑戰賽巧克力BONBON銀牌、馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽拉糖工藝銅牌，今年在芬蘭國際技能競賽奪得西點製作銀牌，成績亮麗。

陳怡蓁對烘焙感興趣，高職決定念餐飲科，大學考上屏科大餐旅系，首次參賽未入選，但不灰心，住高雄的她，曾因備賽時壓力大，從學校騎摩托車回家途中邊騎邊哭，遇到下雨時，已分不清是雨水還是淚水，哭完後告訴自己要再出發，「永不放棄，離成功就會越來越近」。

大學首次接觸拉糖，她發現整個作品能吃，還能成為工藝品，覺得太神奇。她說，拉糖需克服高溫，手臂燙傷是家常便飯，發想主題更辛苦。但拉糖變化多元，同樣的糖塊經不同技法，可呈現不同樣貌，每次把不同顏色的糖塊拉到相同的軟硬度，就很有成就感。

第47屆國手選拔賽中，陳怡蓁以霓虹燈和珍珠奶茶等街頭美食展現台灣夜市文化，細膩的展現，獲評審青睞。今年9月將赴法國里昂比賽，進入備戰的她對自己喊話，期盼拿下好成績。

國際技能競賽 屏科大 馬來西亞

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