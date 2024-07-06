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不畏豔陽、大雨 高中職儀隊決賽各隊奮力拚奪冠

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，參賽學校儀隊帶來精彩操搶動作及走位演出，即使遇到午後陣雨仍是臨危不亂，在雨中完成演出。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，參賽學校儀隊帶來精彩操搶動作及走位演出，即使遇到午後陣雨仍是臨危不亂，在雨中完成演出。記者潘俊宏／攝影

國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天下午在中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉行，由於近日來氣溫炎熱，學生與民眾都頂著豔陽操演及觀看，但由於天氣不穩定，午後下起大雨，參賽隊伍在雨中賣力演出，盼能為學校爭取最高榮譽，莊敬高職以精湛的操槍動作及走位奪冠。

即使天氣忽晴忽雨，10所晉級的隊伍均全力以赴，高雄女中及北斗家商演出時，正好遇上滂沱大雨，表演的學生以扎實的動作完成表演，雨勢一度中斷比賽約半小時，最後莊敬高職對做整齊及純熟的操槍技巧拿下冠軍，國防部長顧立雄肯定參賽隊伍都展現比豔陽及大雨更熱情的「愛國儀級棒」奮戰表演。

近日氣溫炎熱，午後卻伴隨陣雨，下午許多民眾頂著豔陽在中正紀念堂觀看學校儀隊競賽，沒多久卻下起大雨，民眾紛紛撐傘避雨，忽熱忽雨的氣溫變化，讓許多民眾身體不適。記者潘俊宏／攝影
近日氣溫炎熱，午後卻伴隨陣雨，下午許多民眾頂著豔陽在中正紀念堂觀看學校儀隊競賽，沒多久卻下起大雨，民眾紛紛撐傘避雨，忽熱忽雨的氣溫變化，讓許多民眾身體不適。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，莊敬高職最後以精彩的操槍與走位贏得冠軍。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，莊敬高職最後以精彩的操槍與走位贏得冠軍。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，雨後陣雨讓民眾拿著雨傘觀看比賽。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，雨後陣雨讓民眾拿著雨傘觀看比賽。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，參賽學校儀隊帶來精彩操搶動作及走位演出，即使遇到午後陣雨仍是臨危不亂，在雨中完成演出。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，參賽學校儀隊帶來精彩操搶動作及走位演出，即使遇到午後陣雨仍是臨危不亂，在雨中完成演出。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，莊敬高職最後以精彩的操槍與走位贏得冠軍。記者潘俊宏／攝影
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在兩廳院藝文廣場舉行，莊敬高職最後以精彩的操槍與走位贏得冠軍。記者潘俊宏／攝影

中正紀念堂 國防部 莊敬高職 高雄女中

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