不畏豔陽、大雨 高中職儀隊決賽各隊奮力拚奪冠
國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天下午在中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉行，由於近日來氣溫炎熱，學生與民眾都頂著豔陽操演及觀看，但由於天氣不穩定，午後下起大雨，參賽隊伍在雨中賣力演出，盼能為學校爭取最高榮譽，莊敬高職以精湛的操槍動作及走位奪冠。
即使天氣忽晴忽雨，10所晉級的隊伍均全力以赴，高雄女中及北斗家商演出時，正好遇上滂沱大雨，表演的學生以扎實的動作完成表演，雨勢一度中斷比賽約半小時，最後莊敬高職對做整齊及純熟的操槍技巧拿下冠軍，國防部長顧立雄肯定參賽隊伍都展現比豔陽及大雨更熱情的「愛國儀級棒」奮戰表演。
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