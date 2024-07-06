不畏豔陽、大雨 高中職儀隊決賽各隊奮力拚奪冠

大新竹教育資源競爭內捲化，孩子有學習壓力，家長有升學焦慮。竹科高學歷家長重視子女入學競爭力，導致補習需求激增，甚至高鐵通學台北，家長擔心孩子拿到5A成績也難進入理想高中。 離開新竹，北上，或許是個選擇。這篇文章告訴你，讓孩子北上讀高中，搭高鐵當日往返，會不會是個好選擇？又有沒有其他解決方案？

2024-07-06 06:00