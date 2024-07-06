壽山國中師生結合雙語與藝術 替攤商設計翻譯菜單

高雄壽山國中師生結合雙語、藝術特長，走出校園協助哈瑪星周邊社區推動雙語任務，替攤商設計雙語藝術菜單，讓外國客安心購買美食，老闆免於比手畫腳，更清楚介紹小吃。

壽山國中今天發布新聞稿指出，哈瑪星代天宮廟埕的夜市有很多傳統小吃，每到假日外國遊客絡繹不絕；但老店攤商多不諳英語，常與客人比手畫腳。壽山國中師生走出校園協助周邊攤商，幫老闆們設計雙語藝術菜單。

壽山國中表示，許多學生的家庭就在廟埕附近開店，像是學生潘建宏的爸媽在代天宮夜市賣果汁，潘建宏觀察，假日時光顧果汁店的外國客人，常常看著琳琅滿目的中文價目表無從下手，爸媽比手畫腳也很難正確描述品項。

潘建宏把自己的煩惱告訴學校老師，在中外師共同協助下，帶著學校「雙語快樂購」社團的學生翻譯攤商菜單，再加上美術班學生巧手繪製深入淺出又具美感的藝術菜單。

代天宮夜市知名的麵線羹、烤黑輪攤的老闆娘提到，她賣的品項不多，外國遊客看到黏糊糊的麵線，都很想知道有哪些食材，但她英文不好也說不清楚，這次壽山國中孩子把她的2個主打美食翻成英文，還貼心地用英文說明製作方式與食材，讓她介紹起來非常方便。

臭豆腐店老闆說，臭豆腐雖然臭，卻是許多外國客人想挑戰與嚐鮮的食物，學生畫的菜單特別用英文描述了臭豆腐的特色，配上長著泡菜頭髮的豆腐娃娃非常可愛，讓自己的拿手美食，瞬間變成卡通明星，更吸引客人注意。

代天宮董事長王再福表示，當他知道學生有心做這件事時，就主動收集需要服務的攤商菜單，學生發現疑問時再由師生共同研究解決方式，學以致用，讓人非常驚豔。

壽山國中英文老師侯佩君說，在口耳相傳下，居然有其他商店也上門請託翻譯雙語菜單，讓孩子頓時充滿成就感，能把家鄉美食正確地介紹給外國朋友，也成了另類的國民美食外交達人。