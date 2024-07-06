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腦麻生林易 盼貢獻量子力學領域

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台中一中學生林易（前排右三）患有腦性麻痺，但仍於數學、音樂等領域展露天賦，今年二度獲得總統教育獎；公東高工學生黃鈺傑（後排右三）克服罕見疾病，於木工領域展露頭角。記者許維寧／攝影
台中一中學生林易（前排右三）患有腦性麻痺，但仍於數學、音樂等領域展露天賦，今年二度獲得總統教育獎；公東高工學生黃鈺傑（後排右三）克服罕見疾病，於木工領域展露頭角。記者許維寧／攝影

總統教育獎昨舉行頒獎典禮，由賴清德總統頒獎勉勵五十六位得獎者。台中一中學生林易因患腦性麻痺，身體緊縮僅能用下巴勉強操作滑鼠，但仍於數學、音樂等領域展露天賦。今年二度獲總統教育獎，他表示，希望未來投身量子力學造福人類。

林易罹患重度腦性麻痺，憑藉對數學、音樂、英文等天賦，將創作歌曲分享至YouTube平台，疫情期間特別創作歌曲「A Message 一個來自天使的訊息」，以自身經驗鼓勵大眾身處逆境仍不要懷憂喪志；烏俄戰爭爆發時，也譜寫歌曲宣揚反戰。

他表示，近期在研讀大學微積分、量子力學，盼貢獻己力造福人類。

台東縣公東高工學生黃鈺傑年幼時被診斷患有「巨大細胞肉芽腫瘤」，但其在木工領域展現優異，榮獲國內競賽多項金牌，並以技職國手身份保送國立科大，今年亦獲總統教育獎肯定。

黃鈺傑但勉勵類似際遇的學生，找到喜歡做的事進而把一件事做好，迎擊困難並積極努力，希望進入大學後將木工技藝結合精工、玻璃，甚至科技藝術，未來能開設私人工作坊或回台東執教。

今年總統教育獎由全國推薦四一○名學生，最終選出大專組八名、高中組十二名，以及國中、國小組各十八名。賴清德致詞時表示，每位學生都有著不平凡的人生故事，用行動證明，有心努力就能闖出一片天。

台東 腦性麻痺 音樂

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