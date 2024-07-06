竹縣5A占比驚人 教育局長：讀書風氣好

新竹縣竹北市成功國中今年考取五Ａ比率高達百分之卅三點八，成績傲視全國，贏過不少老牌私立學校，新竹人認為「竹科效應」發威，父母都是竹科高學歷人士，猶如「基因複製」。但新竹縣教育局長楊郡慈認為，讀書風氣才是拉高整體表現的關鍵。

楊郡慈坦言，新竹縣最亮眼的東興、成功二所公立國中，除了五Ａ學生人數比率高，幾乎全校學生各科都在Ｂ以上，但並非每人都出身竹科家庭，「基因複製」一詞並不準確，讀書風氣是拉高整體表現的關鍵。

成功國中校長陳雯玲分享，學伴制度讓學生良性競爭；東興國中校長林健明說，學生留校自習比率非常高，晚自習人數甚至達到全校學生三成以上，周六白天上午同樣有學生自主來校念書。

新竹教育界人士說，新竹家長看重孩子教育，無論是竹市或竹北學區，平均家戶所得排名為全國前五，竹科高收入家長有時間、財力與資源，不僅要求課業，才藝也不落人後。

今年全台國中會考滿級分人數分布，幾乎都是新竹縣市學校拔得頭籌；公立國中以竹科實中國中部高達百分之四十點五一拿下第一，竹北的成功國中，五Ａ比率也有百分之卅三點八，東興國中為百分之卅一點三一。私校部分，新竹市私立曙光女中國中部有百分之五十六點一五、竹北市私立康乃薾國中為百分之五十二點○四，二校都有過半數考生拿到五Ａ。