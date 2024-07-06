聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣5A占比驚人 教育局長：讀書風氣好

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹北成功國中校門口掛滿榜單，年年上榜明星高中人數皆刷新紀錄，還不乏有學生北上錄取台北的學校。記者巫鴻瑋／攝影 巫鴻瑋
竹北成功國中校門口掛滿榜單，年年上榜明星高中人數皆刷新紀錄，還不乏有學生北上錄取台北的學校。記者巫鴻瑋／攝影 巫鴻瑋

新竹縣竹北市成功國中今年考取五Ａ比率高達百分之卅三點八，成績傲視全國，贏過不少老牌私立學校，新竹人認為「竹科效應」發威，父母都是竹科高學歷人士，猶如「基因複製」。但新竹縣教育局長楊郡慈認為，讀書風氣才是拉高整體表現的關鍵。

楊郡慈坦言，新竹縣最亮眼的東興、成功二所公立國中，除了五Ａ學生人數比率高，幾乎全校學生各科都在Ｂ以上，但並非每人都出身竹科家庭，「基因複製」一詞並不準確，讀書風氣是拉高整體表現的關鍵。

成功國中校長陳雯玲分享，學伴制度讓學生良性競爭；東興國中校長林健明說，學生留校自習比率非常高，晚自習人數甚至達到全校學生三成以上，周六白天上午同樣有學生自主來校念書。

新竹教育界人士說，新竹家長看重孩子教育，無論是竹市或竹北學區，平均家戶所得排名為全國前五，竹科高收入家長有時間、財力與資源，不僅要求課業，才藝也不落人後。

今年全台國中會考滿級分人數分布，幾乎都是新竹縣市學校拔得頭籌；公立國中以竹科實中國中部高達百分之四十點五一拿下第一，竹北的成功國中，五Ａ比率也有百分之卅三點八，東興國中為百分之卅一點三一。私校部分，新竹市私立曙光女中國中部有百分之五十六點一五、竹北市私立康乃薾國中為百分之五十二點○四，二校都有過半數考生拿到五Ａ。

北市 成功 新竹

延伸閱讀

竹縣升級遠距醫療服務 五峰鄉首件2居家病患均感滿意

全校3成5A生！竹北這所公立國中為何殺出重圍？

獨／竹科效應..5A生激增 進竹中竹女恐直逼建中北一？

竹縣議員助特教生學獨輪車 提升專注力

相關新聞

竹科效應 新竹會考5A生 難保第一志願

新竹縣市今年國中會考五Ａ人數再創新高，達到一七五○人，竹縣五Ａ人數占比達百分之十三，竹市更達百分之十七，高於全台平均數百...

竹縣5A占比驚人 教育局長：讀書風氣好

新竹縣竹北市成功國中今年考取五Ａ比率高達百分之卅三點八，成績傲視全國，贏過不少老牌私立學校，新竹人認為「竹科效應」發威，...

腦麻生林易 盼貢獻量子力學領域

總統教育獎昨舉行頒獎典禮，由賴清德總統頒獎勉勵五十六位得獎者。台中一中學生林易因患腦性麻痺，身體緊縮僅能用下巴勉強操作滑...

桃園2高中 獲交通補助

桃園市新屋高中申請教育部國教署「擴大非山非市學生交通補助」，去年爭取到102萬元開辦通學專車，無奈職業大客車鬧司機荒，上...

不畏AI浪潮 嘉中語資班學生錄取國外名校

AI浪潮下，升讀大學重理工輕人文社會，建中等名校取消人文社會班；國立嘉義高中今年多位畢業生同時錄取多間國外頂尖大學，將分...

台南土城國小推動食魚教育 學生：「每一餐得來不易」

台南市安南區土城國小長期推動食魚教育計畫成績亮眼，今年度獲得農業部食魚教育推廣計畫15萬元經費補助，讓孩子們透過多樣化的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。