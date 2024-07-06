聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長敢砸錢 竹北8成學生補習

聯合報／ 記者巫鴻瑋鄭國樑／連線報導

新竹縣市國中會考成績五Ａ人數增加，升高中競爭激烈。桃、竹兩地補教業者表示，新竹家長普遍收入高、敢砸錢，平均每名學生每月補習費上看萬元，吸引全國補教業來開班，甚至國外業者也來插旗，補教老師具備台清交學歷是基本配備，還得找海外名師、博士學位號召。

新竹縣補教協會理事長蔡士松坦言，新竹升學競爭激烈，且竹科家長收入高，敢於投資孩子的教育，各縣市都少子化，唯獨新竹一反常態，年年學生數都暴增。

以竹北為例，八成以上的學生都有補習，即便是新竹其他鄉鎮，學生補習率超過一半，家長都怕孩子輸在起跑點，新竹地區每名孩子每月平均教育費約一萬元。

他說，新竹在地補習班業者幾乎都往小班制發展，甚至開一對一家教班，清大、交大學生的家教老師供應量也很龐大，甚至有博士也投入家教行列，開出單一科目每個月四萬元的價碼。

新竹家長非常看重補教老師的學經歷，因家長普遍是頂大畢業，補教業者只能鎖定招聘「名師」，學歷至少要台清交，甚至海外名校歸國，也有家長指定要求老師要有博士學位或全英文教學。

桃園市補教業者表示，新竹縣市五Ａ學生占比高得嚇人，讓近年新竹高中職入學門檻大幅提高，新竹實驗中學沒有五Ａ十＋就進不去，新竹高中、新竹女中也要五Ａ四＋到五Ａ六＋才有機會，雖然沒有比桃園第一志願高中還高，但已超越桃園第二志願高中，「十年前還不會這樣」。

補教業表示，若比較新竹和桃園的高職，新竹高工、高商的入學門檻，比桃園北科附工（電子、電機科）、中壢高商都要高出很多，這已是新竹近年國中會考的普遍現象。

新竹 桃園 補習

延伸閱讀

竹縣府攜手新竹馬偕醫院 啟動居家遠距醫療服務

全校3成5A生！竹北這所公立國中為何殺出重圍？

獨／竹科效應..5A生激增 進竹中竹女恐直逼建中北一？

新竹鳳山溪驚見浮屍！證實為2天前落水橄欖球校隊高中生

相關新聞

竹科效應 新竹會考5A生 難保第一志願

新竹縣市今年國中會考五Ａ人數再創新高，達到一七五○人，竹縣五Ａ人數占比達百分之十三，竹市更達百分之十七，高於全台平均數百...

竹縣5A占比驚人 教育局長：讀書風氣好

新竹縣竹北市成功國中今年考取五Ａ比率高達百分之卅三點八，成績傲視全國，贏過不少老牌私立學校，新竹人認為「竹科效應」發威，...

腦麻生林易 盼貢獻量子力學領域

總統教育獎昨舉行頒獎典禮，由賴清德總統頒獎勉勵五十六位得獎者。台中一中學生林易因患腦性麻痺，身體緊縮僅能用下巴勉強操作滑...

桃園2高中 獲交通補助

桃園市新屋高中申請教育部國教署「擴大非山非市學生交通補助」，去年爭取到102萬元開辦通學專車，無奈職業大客車鬧司機荒，上...

不畏AI浪潮 嘉中語資班學生錄取國外名校

AI浪潮下，升讀大學重理工輕人文社會，建中等名校取消人文社會班；國立嘉義高中今年多位畢業生同時錄取多間國外頂尖大學，將分...

台南土城國小推動食魚教育 學生：「每一餐得來不易」

台南市安南區土城國小長期推動食魚教育計畫成績亮眼，今年度獲得農業部食魚教育推廣計畫15萬元經費補助，讓孩子們透過多樣化的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。