家長敢砸錢 竹北8成學生補習

新竹縣市國中會考成績五Ａ人數增加，升高中競爭激烈。桃、竹兩地補教業者表示，新竹家長普遍收入高、敢砸錢，平均每名學生每月補習費上看萬元，吸引全國補教業來開班，甚至國外業者也來插旗，補教老師具備台清交學歷是基本配備，還得找海外名師、博士學位號召。

新竹縣補教協會理事長蔡士松坦言，新竹升學競爭激烈，且竹科家長收入高，敢於投資孩子的教育，各縣市都少子化，唯獨新竹一反常態，年年學生數都暴增。

以竹北為例，八成以上的學生都有補習，即便是新竹其他鄉鎮，學生補習率超過一半，家長都怕孩子輸在起跑點，新竹地區每名孩子每月平均教育費約一萬元。

他說，新竹在地補習班業者幾乎都往小班制發展，甚至開一對一家教班，清大、交大學生的家教老師供應量也很龐大，甚至有博士也投入家教行列，開出單一科目每個月四萬元的價碼。

新竹家長非常看重補教老師的學經歷，因家長普遍是頂大畢業，補教業者只能鎖定招聘「名師」，學歷至少要台清交，甚至海外名校歸國，也有家長指定要求老師要有博士學位或全英文教學。

桃園市補教業者表示，新竹縣市五Ａ學生占比高得嚇人，讓近年新竹高中職入學門檻大幅提高，新竹實驗中學沒有五Ａ十＋就進不去，新竹高中、新竹女中也要五Ａ四＋到五Ａ六＋才有機會，雖然沒有比桃園第一志願高中還高，但已超越桃園第二志願高中，「十年前還不會這樣」。

補教業表示，若比較新竹和桃園的高職，新竹高工、高商的入學門檻，比桃園北科附工（電子、電機科）、中壢高商都要高出很多，這已是新竹近年國中會考的普遍現象。