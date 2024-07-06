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竹科效應 新竹會考5A生 難保第一志願

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹報導
新竹縣市國中生會考5A人數逐年增加，各式學業競賽也競爭激烈。本報資料照片
新竹縣市國中生會考5A人數逐年增加，各式學業競賽也競爭激烈。本報資料照片

新竹縣市今年國中會考五Ａ人數再創新高，達到一七五○人，竹縣五Ａ人數占比達百分之十三，竹市更達百分之十七，高於全台平均數百分之九，不僅拉高竹苗考區高中入學成績，也因競爭激烈，即便考到五Ａ，也不見得能讀第一志願，造成升學壓力加重等副作用，有家長紛紛讓孩子通勤北上求學或改讀私校。

竹縣補教協會理事長蔡士松指出，竹縣每年移入人口多，且竹科人敢生、有錢養，拉高整體競爭力，這裡補習班密度是全國最高。

他以六家高中為例，九年前首度招生時，只要一Ａ四Ｂ就可入學，去年錄取分數已飆到四Ａ一Ｂ，預估今年會再創高；要上竹中、竹女等名校，至少要五Ａ四＋以上。

竹縣補教協會副理事長黃建國分析，今年新竹實驗高中錄取級分為滿級分卅分，要達到五Ａ十＋、寫作五級分；新竹高中同樣為滿級分卅分，須五Ａ六＋；新竹女中同樣需卅分，須達五Ａ四＋；竹北高中為卅分，須五Ａ一＋；建功高中、六家高中都為廿八分，須四Ａ一Ｂ。

新竹高中教務主任呂順結表示，竹苗為同一就學區，竹縣、竹市會考成績亮眼，讓遷戶籍就讀的苗栗學子壓力大，尤其一一六學年度是龍年，學生數創高峰，競爭將更激烈。

清大教育學院長王子華觀察，從新竹國中會考現況來看，教改像走回頭路，雖然用積分制抹平過去為一、二分斤斤計較的聯考制度，但考五Ａ滿級分的人數愈來愈多，現在為了有幾個「＋」競爭更激烈，除了家長觀念沒有改，與升高中的入學機制不夠多元也有關。

王子華說，要改變現況，除地方增設高中，升高中的入學管道必須更多元，像升大學不能只看考試成績，才能解決從小競爭到大的壓力。

竹北黃姓家長已送孩子到基北區就讀，他批評，竹苗區會考級分比序大有問題，即便全科滿分五Ａ，都上不了第一志願竹中竹女，若多錯一題或有一科掉到Ｂ，甚至只能跨縣市到苗栗就讀，不少新竹家長寧願讓孩子轉學籍到台北。

高鐵新竹站每逢尖峰時間，都可看見不少學生搭高鐵到台北上課，成為新竹另類通學風景。

黃姓家長說，孩子今年考上板橋高中，從竹北到板橋，搭高鐵廿五分鐘，若讀竹東、竹南的學校，通勤半小時到一小時，今年改念基北區的新竹孩子就逾千人，造成北上高鐵班班客滿。

新竹 會考 高鐵

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