桃園2高中 獲交通補助

桃園市新屋高中申請教育部國教署「擴大非山非市學生交通補助」，去年爭取到102萬元開辦通學專車，無奈職業大客車鬧司機荒，上網招標始終沒有業者願意承接，學生一整年沒交通車搭。為此，校方今年再向中央爭取到412萬元經費，計畫開辦5條路線，相關作業將趕在開學前完成，盼有需求的學生都有車坐。

新屋高中統計112學年度約有200名學生要搭乘交通車，向中央申請後，獲補助款102萬元，雖然經費到位，但標案始終流標，學生最後只能自己想辦法通學，不少家長抱怨。

新屋高中校長陳大魁說，今年成功爭取到412萬，因應學生需求，除去年規畫的富岡、中壢火車站2條路線，新增大園、內壢火車站和楊梅3條路線，招標委外作業會趕在9月開學前完成，希望今年能成功造福學生。

另外，桃園市觀音高中也有向教育部申請非山非市學生交通補助，因專案只針對高中生，國中部學生無法受惠，經校方反映，最後由桃園市教育局補助；觀音高中校長林振清表示，今年交通補助約1700萬元，預計開設17條路線，會趁11日新生報到時進一步調查，了解哪些路線需求較高，以利招標。