二度摘總統教育獎 腦麻生林易盼鑽研量子力學造福人類

2024年總統教育獎今天舉行頒獎典禮，由賴清德總統親自頒獎勉勵56位得獎者。台中一中學生林易因早產患有腦性麻痺，身體緊縮僅能用下巴勉強操作滑鼠，但仍於數學、音樂等領域展露天賦，今年二度獲得總統教育獎，他表示，希望未來投身量子力學領域造福人類。

林易罹患重度腦性麻痺行動不便，但憑藉對數學、音樂、英文等天賦，將作品分享至YouTube平台。當新冠肺炎侵襲全球時，林易特別創作歌曲《A Message 一個來自天使的訊息》，以自身經驗，鼓勵大眾身處逆境仍不要懷憂喪志；烏俄戰爭爆發時，也譜寫歌曲《Got & Lost 得與失》宣揚反戰。

林易今年二度獲得總統教育獎，他表示，一直對影音創作懷有熱情，也想將想法分享給各界聽眾；另外的興趣則在於數學領域，近期正在研讀大學微積分、量子力學，尤其對量子力學中的「疊加態」深感興趣，相信量子力學對未來科技影響深遠，未來想藉由研究量子力學，貢獻一己之力造福人類。

台東縣公東高工學生黃鈺傑年幼時被診斷患有罕見疾病「巨大細胞肉芽腫瘤」，隨即展開六、七年的療程，但其在家具木工領域展現優異成績，榮獲國內競賽多項金牌，並以技職國手身份保送國立科大，今年亦獲得總統教育獎肯定。

黃鈺傑談到，因生活科技課程接觸到木工領域，教師進而推薦可選擇台東公東高工就讀，為此特別從新北轉學區到台東。因為身體病痛，直到近期仍需定期回診，但勉勵有類似際遇的學生，找到喜歡做的事，進而把一件事做好，迎擊困難並積極努力。

黃鈺傑也說，已錄取國立清華大學藝術與設計學系設計組，希望進入大學後將木工技藝結合精工、玻璃，甚至最新的科技藝術，期盼未來能開設私人工作坊或回台東職教。

總統賴清德致詞時表示，每位學生都有著不平凡的人生故事，有些人面對家庭困頓但從未放棄追求生活，用行動證明，有心努力就能闖出一片天。希望透過總統教育獎為社會帶來正能量，也感謝家長沒有放棄，子女才能堅持下去，祝福學生實現夢想、發光發熱。

教育部長鄭英耀指出，今年總統教育獎由全國推薦410名學生，經初審選出168名進入複選，由學校教師、行政主管代表、專家學者等召開複審評選，最終選出大專組8名、高中組12名，以及國中、國小組各18名。