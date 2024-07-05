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校園宿舍難合法化 竹圍高中橄欖球隊員休息室縮水

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
竹圍高中橄欖球隊賽場上屢獲佳績，因增班需求，不准學生住宿，原本的休息室縮水成一間僅能容納30人的小教室。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍高中橄欖球隊賽場上屢獲佳績，因增班需求，不准學生住宿，原本的休息室縮水成一間僅能容納30人的小教室。 圖／紅樹林有線電視提供

竹圍高中橄欖球隊賽場上屢獲佳績，多次拿下全國冠軍外，日前更有球員成為旅外職業選手，因增班需求，不准隊員住宿，原本的休息室縮水成一間僅能容納30人的小教室，對球隊集訓及外地生住宿造成影響。對此新北市議員蔡錦賢及鄭宇恩要求教育局、體育局及學校，短期先協助媒合臨近的合法住宿場域，並表示願意支持學校規劃臨時建物，供學校做空間調配，以提供學生安全、合法的集訓、休息及住宿空間。

隨著近年淡水竹圍地區人口漸增，竹圍高中國中部預計將在113學年度擴班需求，次年度估計也將再有增班可能。

新北市議員蔡錦賢表示，竹圍高中橄欖球隊在賽場上為新北爭光，教育局和體育局應該要好好照顧選手。若學校要採媒合臨近學校如真理大學的宿舍來應急，也要考量到球員家境狀況，努力來尋找資源提供補助。而有住宿需求的學生高達30餘位，長期來看還是要在校園內規劃合適空間比較有效益。

新北市議員鄭宇恩指出，教育局和學校本應協助校隊規劃合法的住宿及休息空間，但長期以來不見進展，又因增班需求、要輔導逐步合法化為由，突然不准學生住宿，卻未有緩衝期，這對來自外地或經濟弱勢的學生將造成嚴重的影響。

鄭宇恩強調，因為教育局認為增班需求只有這兩年，兩年後很有機會自然減班，和議員蔡錦賢都很願意支持學校來規劃臨時建物，供學校作為儲藏功能或低使用強度的教室，以重新調配校園空間，找到合適空間作為球員休息室及宿舍。盼市府能在以球員表現為榮的同時，也提供他們更好的照顧。

鄭宇恩也補充，若依據《國民小學及國民中學設施設備基準》，淡水區的所有國中校舍空間全部不符合規範，若市府認為要逐步輔導合法化，那就應盡速成立淡海國中，讓竹圍高中國中部、淡水國中及正德國中的學生，都能擁有合理及舒適的校地及教室空間配置，而不是不斷壓縮專任教室、社團或校隊空間來因應人口增加帶來的增班。

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