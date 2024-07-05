證交所推國中金融教育 回響熱烈獲好評

為深化校園金融知識向下扎根，證交所去 (2023) 年首次編製適合國中生的理財教育教案，作為老師教學輔助教材使用，教案實施後，獲得全臺國中老師的熱烈回響。2023學年上學期（實施日期為2023年8月1日至2024年2月29日）全台共計13個縣市的國中學校實施，使用教案教學活動的整體滿意度達97.7%，推薦使用教案教學的意願程度更達100%，深受國中老師的青睞與肯定，成果豐碩。為延續推廣國中教案，證交所亦於今 (2024) 年即日起至8月31日辦理線上種子教師營，並持續實施老師使用教案教學的獎勵活動。

國中教案為傳授基礎投資理財觀念，內容主軸以「證券市場」為主，教案課程分為「消費、儲蓄」、「證券市場簡介、理財投資工具」、「股票、基金」、「定期定額及小額投資、理財工具的風險與投資報酬率」、「金融防詐騙」等五個單元。證交所特別成立教案編纂團隊，歷時1年半，與國中老師反覆進行教案編撰及調整，設計適合國中年齡層的學習語言，以以及合宜的金融宣導教案，並結合老師的力量，以淺顯易懂方式介紹基本證券知識，及強化投資風險意識。教案內容符合108課綱規範，去除艱澀的專業術語，以生動易懂的內容，設計各種適合年輕族群之教學素材，教案搭配學習單，另有生動有趣的動畫短片，還有擬真的證券交易模擬下單，及證券知識互動遊戲平台，完整而多元的學習教材，讓學生能在沉浸式的教學情境，造就不一樣的學習成效。

除國中理財教案外，今年證交所再接再厲，推出符合108課綱的「高中職版投資理財分齡教案」，作為各級學校的教學輔助教學使用，以協助年輕學子建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險。同時，於7月至8月假台北、台中及高雄各舉辦一場高中(職)實體種子教師營，由教案編撰團隊擔任種子講師，介紹教案教學方式、學習單學習重點，並可登錄「全國教師在職進修研習時數」。另為鼓勵老師們使用教案教學，同步推出實施教案獎勵活動，名額有限，請老師把握機會儘速報名。

想了解更多報名或獎勵金資訊，歡迎上報名網站查詢；目前報名踴躍，證交所邀請國中及高中(職)教師一同加入金融教育向下扎根的行列。

國中報名網站：https://www.sfi.org.tw/News?id=1120

高中(職)報名網站：https://www.sfi.org.tw/News?id=1121