聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南土城國小推動食魚教育 學生：「每一餐得來不易」
台南市安南區土城國小長期推動食魚教育計畫成績亮眼，今年度獲得農業部食魚教育推廣計畫15萬元經費補助，讓孩子們透過多樣化的學習活動，學會認識漁業、關心生態環境，並結合文化與生活，支持在地漁業，進而促進有效漁業管理及資源永續利用。
市府表示，土城國小因在地居民以漁業為主要生產活動，此次課程結合台南市漁會與在地魚塭業者，帶孩子走出教室，實際到社區魚塭，體驗探索虱目魚與石斑魚的養殖歷程，透過課程的介紹，讓孩子了解在地養殖漁業的相關知識。
教育局長鄭新輝表示，土城國小加入教育局「食農遊學地圖」行列，結合在地食材「虱目魚」及「蝦」辦理校際營隊與親子體驗營活動，讓學童更能了解水產基礎知識，推廣在地食材與提升環境永續等觀念。
校長李貞慧表示，透過多樣化的教學活動，提升學生對於海洋環境、在地漁業與健康飲食的認識與實踐，本次計畫共設計六大課程，包括「遊訪小魚兒的家」、「城西遊學樂」、「魚與菜的共舞」、「鱻食陶器」、「鱻食文化行」及目前最夯的「鱻魚元宇宙」課程，教學樣態多元豐富，貼近學生的生活。
學生陳宥圻表示，在食魚教育課程中體驗到用定置漁網和手拋網捕魚，發現漁民工作的辛苦，學會珍惜每一餐來之不易；從城西遊學樂活動中，更了解當地漁業和文化的歷史；最開心的是在鱻食陶器課程，親手製作與食魚相關的陶藝品，把魚的圖案畫在上面，感覺自己像是一個小藝術家。這次的課程不僅學到很多知識，也學到如何將SDGs永續發展理念應用在日常生活中，思考如何以更環保的方式生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言