36校接力駕船繞台 宜蘭蘇澳港啟航

宜蘭縣立岳明國民中小學今天發起航向蔚藍計畫，串聯36所學校、460名師生，以接力駕駛2艘帆船方式，從蘇澳港啟航，繞行台灣1圈共計1939公里，預計以28天完成計畫。

這項計畫上午於蘇澳港舉辦啟航典禮，總統賴清德等獲邀參加。

賴總統致詞時說，岳明國民中小學從2007年就開始推動帆船運動，也在校內開設海洋教育課程，獲外界肯定。預祝這次航行一路順風，成果豐碩。

「是的，我與大家一樣，熱愛海洋」賴總統說，這次邀請函有學生問他是否喜歡海洋。他在新北市萬里區長大，昔日就讀萬里國中時運動會除有田徑場比賽，還在周邊海域特別舉辦海上運動會，讓他獲得許多啟發、印象深刻。

賴總統表示，在擔任行政院長時成立海洋委員會，目的就是要帶動國人了解、探索海洋，就如這次活動一樣，讓學子培養自信、自主及解決問題能力。這次航行，學子們更要針對海漂垃圾與水質檢測，也就是說要體檢海洋，預期活動有許多任務，讓學子成為最棒的海洋公民，也成為其他學校參考學習的對象。

岳明國中小發布新聞稿指出，這次參加的36所學校組成海洋永續行動聯盟，從蘇澳港啟航，以逆時方向跳島繞行台灣1圈，共計1939公里，預計沿途停靠頭城、基隆、淡水、東引、金門、彰化、澎湖、望安、七美、台南、高雄、小琉球、墾丁、蘭嶼、綠島、長濱、石梯坪、花蓮等港口。

校方指出，參與航海的師生都將學習成為海洋公民科學家，將針對海漂垃圾、海水表面塑膠微粒、海水酸鹼度、溶氧量等進行調查，也希望喚起國人對海洋意識、海洋文化與海洋保護相關議題的重視。