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影／偏鄉萬隆國小快閃潮州車站表演小提琴 「很有成就感」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影
屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影

屏東縣新埤鄉萬隆國小是所50人偏鄉小校，學童們利用平常音樂課學習小提琴，今年暑假學校安排第一周音樂夏令營營，18名3到6年級學童們今快閃潮州火車站展現成果，一口氣演奏6首懷舊、流行歌曲，吸引旅客駐足聆聽，學童大多第一次快閃表演，演出後開心說「表演時很緊張，結束後很有成就感」。

今天上午10點多，萬隆國小18名三到六年級學童們來到潮州火車站，學童們拿起小提琴調整音弦，在小提琴老師張伊琳帶領下，做足各種準備功夫，10點半一到，學童們排好表演隊形，在火車站快閃演出。

學童們演奏6首歌曲，有懷舊、流行歌曲，大家熟悉望春風、快樂天堂、青花瓷、朋友、好好愛我等歌曲。不少旅客駐足停留聆聽。六年級呂品潔說，演出有點緊張，往來的人比較多，營隊上課認真練習，今天車站演出比較熱。

五年級陳凱欣說，今天演出很興奮帶點緊張，演出6首歌曲，第一次快閃演出後很有成就感。五年級蔡少宇說，在演奏朋友、青花瓷這兩首歌曲較難，要記的指法比較多。六年級林子揚說，為了克服緊張，演奏時一直看著琴譜，不敢看路人。

萬隆國小指出，學校的小提琴有來自樂器銀行申請、還有先前大新國小裁併後移撥的小提琴、也有根據偏遠地區學校教育發展條例申請的經費購買小提琴等，學生們利用平常一周兩節音樂課練習，暑假第一周學校開音樂營隊，讓學生們學習小提琴。

萬隆國小校長祝玉麟說，學生的表演雖還不夠成熟，藉由到車站快閃演出，提供表演舞台給學生們展現。

屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影
屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影
屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影
屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影
屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影
屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影
屏東縣偏鄉小校萬隆國小學生們，平日音樂課學習小提琴，暑假第一周小提琴音樂營，今到潮州火車站快閃演出，小朋友既緊張又興奮，演出結束後開心說「很有成就感」。記者劉星君／攝影
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