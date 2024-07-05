高雄河堤國小僑生來體驗 吃喝玩樂感受台式文化

高雄市河堤國小今年6月起接待來自美國加州、德州和奧勒岡州7名僑生。校方表示，僑生沈浸在華語教學環境中，體驗台灣上課學習，互動中河堤國小學生也有了國際化新視野。

河堤國小今天發布新聞稿指出，7名僑生參加「戀念臺灣-海外僑民兒童至校短期體驗計畫」，走進台灣國小的教室，除了沉浸在華語教學環境中，體驗台式上課學習模式，也藉此認識多元文化。

河堤國小杜昌霖校長表示，透過跨文化互動與交流，在短暫學習旅程中，互相了解彼此的文化；不管吃、喝、玩、樂及學習都是難忘的體驗，更在美麗校園中留下深刻的回憶。

河堤國小教務主任方珮玲說，課程先邀請僑生對全校師生自我介紹，他們運用簡報和影音讓全校學生相當驚豔。尤其是野外露營、峽谷探索、節慶參與等，展現出和台灣不同的生活面貌。

此外，2名德州僑生的媽媽分別在班級裡分享了美國的學校生活，帶來美國國旗領巾和德州代表徽章、德州點心與班上同學分享。也有僑生致贈德州特色環保袋，並分享與家人到阿拉斯加釣魚的照片。

河堤國小也安排僑生及小學伴共同參加由作家楊路得老師帶領的「閱讀城市走讀課程~來品嚐市場幸福的滋味吧」活動，藉由漫遊龍華市場，與攤商互動，了解台灣傳統市場的風土人情。

校方表示，孩子們一路品嚐市場各種美味並參與手作愛玉活動，逛菜市場的五感體驗，讓他們對台灣的熱情和美食文化印象深刻。學校在「高雄城交通小達人」繪本變行動劇演出時，邀請2名僑生擔任臨時演員，用雙語演出國外旅行者對台灣交通安全守則的認識。

僑生愛理說，這個月在河堤國小的學習體驗，他對台灣有更多了解，也交到新朋友，更擔任小記者介紹學校的綠建築設計，非常開心。

一名家長也表示，在德州的大學任教，回到故鄉高雄，對於台灣教育學習如此多元有趣相當驚艷，師生的熱情就像高雄的天氣一樣令人難以招架。

杜昌霖也邀請僑生一起出席學校榮譽制度的獎勵活動，一起享用麥當勞兒童餐點並欣賞戲劇演出；更在學期尾聲舉辦感恩活動，邀請接待體驗活動的師長、僑生家庭一起參與文化饗宴。