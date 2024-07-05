台中開辦5天偏鄉教育營 44名僑泰高中生一手包辦

僑泰高中44名學生暑假到南投縣仁愛鄉法治國小擔任志工，開辦5天偏鄉教育營，營隊活動從找學校、課程設計、交通、食宿、和經費籌募等，全由學生一手包辦，校長温順德與高中部主任曾思寧今天特地上山給學生們打氣，並致贈飲料與加菜金鼓勵。

温順德說，這次的偏鄉教育營從7月1日起5天，包含性平教育、科學實驗、媒體識讀、海洋保育、情緒管理、食品手作等主題，並有課後輔導，指導小朋友暑假作業，另也前往鄰近部落關懷長者、社區清潔、地方創生等服務。

營隊總召夏有成說，從報章雜誌得知，偏鄉地區資源欠缺，加上對原住民文化的好奇，經由不斷搜尋與聯繫，最後選定法治國小，經8個月的籌備，不論是課程的設計、隊員的招募、經費的籌措，都是艱鉅的挑戰；活動開始後，突發問題不斷，盡管一路走來跌跌撞撞，也非常辛苦，但看到小朋友臉上的笑容，所有的辛勞都是值得的。

法治國小校長周詠菡說，學校每年暑假都有營隊，但幾乎都是大學生來校舉辦，高中生能辦理營隊，非常不簡單，她除了肯定僑泰學生的熱忱，更對學生的專業豎起大拇指。

訓導組長波吉· 達納則說，寒假期間夏有成、副總召陳羿瑄到校表達舉辦營隊的想法，也提出完整的企劃書，被他們服務偏鄉的執著與熱情所感動，因此同意舉辦。這幾天的營隊活動，不僅看到僑泰學生的行動力，也見識到他們的專業能力。