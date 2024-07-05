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張榮發基金會續辦 桃園小學生攀樹、闖密室

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
張榮發基金會與桃市府今年續辦「科普好好玩」專案，預計造福桃園四十五所國小；執行長鍾德美（前排中）也出席「攀樹夏令營」與學子同樂。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會與桃市府今年續辦「科普好好玩」專案，預計造福桃園四十五所國小；執行長鍾德美（前排中）也出席「攀樹夏令營」與學子同樂。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會去年攜手桃園市政府推出「科普好好玩」專案，以多元活動提升國小師生科學素養，今年接續舉辦，推出「攀樹夏令營」、「科普密室逃脫體驗活動」等新活動。張榮發基金會執行長鍾德美表示，為了讓科普教育繼續往下扎根，今年投入鉅資，將「科普好好玩」專案升級至二點○版，預計造福桃園四十五所國小師生。

張榮發基金會表示，「科普好好玩」今年推出多項新活動，包括「攀樹夏令營」教導學童學習攀上樹冠層，進行認識樹木、繩結教學等知識，並用行動保育大自然。

「科普密室逃脫體驗活動」選在桃園市立圖書館與大竹圖書館設立基地，期望能達到親子共學科普、寓教於樂等目的。

鍾德美昨天到龜山參加「攀樹夏令營」活動，希望讓學生重拾攀樹樂趣、了解樹木的知識，改變孩子與大自然相處的模式，建立保護森林的永續價值。她也廣邀桃園各國小學童、親子參加「科普知識擂台賽」及「科普創e GO」活動，實際深化科普實作與探究導向的精神。

張榮發基金會指出，去年獲好評的「科普閱讀行動書車」再進化，除購置全新科普書籍，還增加基金會出版的《道德月刊》雜誌，打造「移動圖書館」，並藉助培育種子教師，發展科普閱讀探究課程，預期擴大培訓四十八位教師，巡迴授課增至四十五所國小。

圖書館 夏令營 桃園

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