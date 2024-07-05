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台南國中小教室 1.8億更新2設備

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市教育局昨宣布投入1.8億元為全市國中小普通班教室配備智慧型觸控大電視、琺瑯材質水擦黑板。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局昨宣布投入1.8億元為全市國中小普通班教室配備智慧型觸控大電視、琺瑯材質水擦黑板。記者鄭惠仁／攝影

班班有冷氣雖可讓學生在炎熱的天氣舒適地學習，但多數窗戶都關著，傳統式黑板有粉塵汙染問題，恐影響師生健康，近2年許多學校逐漸將老舊並已毀損的黑板逐漸淘汰，改為水擦黑板，台南市教育局昨天宣布投入1.8億元，為全市國中小普通班教室配備智慧型觸控大電視、琺瑯材質水擦黑板，預計明年5月底前裝設完成。

張姓老師說，班班有冷氣，窗戶都關著，確有粉筆灰亂飛的問題，家長也很在意，有的學生還會戴口罩，若全面設置水擦黑板，學習環境會更好，但水擦黑板有字跡難擦的情形，粉擦、水粉筆的品質很重要，智慧型觸控大電視也常會在視訊、控制及接頭出問題，品質和後續維修都很重要。

市長黃偉哲說，台南率先設置智慧型觸控大電視和水擦黑板，為學生創造無塵、健康的學習環境；教育局長鄭新輝說，已向各校進行安裝執行說明，廠商將陸續完成裝設。下學年全市普通班教室將進入全新的智慧教室時代。

最新的智慧型觸控大電視提供高畫質顯示，還具備觸控互動功能，支援多媒體教學，明顯提升師生互動和學習效果；琺瑯材質水擦黑板耐用度超過20年，無塵無味，對師生健康有顯著的保護作用，家長可更放心，全市共有4000多間教室更新設備，超過13萬名學生受惠。

教育局表示，設備更新後，將安排培訓課程，幫助教師熟悉新設備，確保教學高效運用。老師認為，未來可更輕鬆地互動教學，兼顧學生健康，學生的學習興趣也會提高。

教室 教育局 班班有冷氣

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