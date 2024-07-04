張榮發基金會續辦「科普好好玩」 嘉惠桃園45所國小師生

張榮發基金會去年攜手桃園市政府推出「科普好好玩」專案，以多元活動提升國小師生科學素養，今年接續舉辦，推出「攀樹夏令營」、「科普密室逃脫體驗活動」等新活動。張榮發基金會執行長鍾德美表示，為讓科普教育繼續往下紮根，今年投入鉅資，將「科普好好玩」專案升級至2.0版，預計造福桃園45所國小師生。

張榮發基金會表示，「科普好好玩」今年推出多項新活動，包括「攀樹夏令營」教導學童學習攀上樹冠層，進行認識樹木、繩結教學等知識，並用行動保育大自然；「科普密室逃脫體驗活動」選在桃園市立圖書館與大竹圖書館設立基地，期望能達到親子共學科普、寓教於樂等目的。

鍾德美今到龜山參加「攀樹夏令營」活動，希望讓學生重拾攀樹樂趣、了解樹木的知識，也能改變孩子與大自然相處的模式，建立保護森林的永續價值。她鼓勵學童克服自身恐懼，突破體力、技巧的限制，一步一腳印就可以順利攀抵至樹頂，且在過程中獲得成就感與自信心。

張榮發基金會也說，去年廣獲好評的「科普閱讀行動書車」再進化，除購置全新科普書籍，還增加基金會出版之《道德月刊》雜誌，打造兼具科學與品格教育的「移動圖書館」，並藉助去年培育種子教師發展科普閱讀探究課程，預期擴大培訓48位教師，巡迴授課增至45所國小。