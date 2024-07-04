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黃仁勳旋風不減 宜蘭羅東高中打造東台灣首個AI校園實驗室
宜蘭羅東高中今年與產業界合作，獲贈運算主機、高階個人電腦與運算模型等軟硬體設備，在圖書館4樓打造東台灣第一個AI實驗室，預計耗時1年、分2個階段執行AI計畫，包含校內外大數據建立、運用學習歷程檔案以及教學創新等，並強化學生的AI技術能力。
人工智慧蔚為風潮，從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳月前抵台帶起的旋風可見一斑。聯華神通集團的子公司神通資訊科技，與旗下的育秀教育基金會，今年4月才在台北師範大學附設中學設立全台第一座校園AI實驗室，今天來到宜蘭羅東高中，啟動全台第二處、東部第一處AI實驗室。
計畫主持人林祺政指出，計畫分為2階段，7月1日到12月31日是第一階段，主要工作是準備，包含軟硬體建置，以及培育校內教師、學生熟悉AI操作；明年1月1日到6月30日是第二階段，蒐集校內外資訊建立大數據，協助規畫課程、製作學習歷程檔案等，整合校園行政、學習與管理，並帶學生參加跨校競賽。
林祺政表示，目前規畫羅高圖書館4樓的多媒體學習室作為AI實驗室，捐贈30部高階個人電腦、AMD GPU的運算主機、物聯網資料主機，以及生成式AI的運算模型；人才培育以機器學習一系列AI課程為主，從校內教師5到7人開始，再延伸到數理資優班10到15名學生。
羅高今天舉辦啟動會議與受贈儀式，副縣長林茂盛等人出席。羅高校長曾璧光表示，這次計畫是校友回饋母校的最佳範例，退休教師戴旺枝引薦校友台北新東扶輪社長羅清模，再牽線神通資訊，盼透過業界的技術與經驗，提升全校師生的AI素養，加速培育新一代科技人才。
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