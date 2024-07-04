影／苗栗與清大合作推動STEAM教育中心 上午熱鬧揭牌

苗栗縣政府與國立清華大學合作建立的STEAM教育中心上午在竹南國中揭牌，今年暑期率先開設11門課程，整合科學、技術、工程、藝術和數學等跨域課程，提供縣內高中及國中小學子參加，盼能激發學生創新思考、解決問題、做中學的多元能力，培育在地跨域人才。

縣府為提供縣內學子優質多元的在地學習資源、提升學子競爭力，縣長鍾東錦年初與清大校長高為元簽署合作備忘錄，盼縣內學生就近享有高品質學習資源，落實「跨域人才、在地培育」。

縣府指出，苗栗縣STEAM教育中心與清大合作，並由清大師資培育中心主任謝傳崇教授擔任計畫主持人，以「跨域學習」為特色，開設專屬於苗栗縣高中及國中小的STEAM跨領域課程，清大各系所頂尖優質師資擔任講座，整合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics）領域，盼激發學生創新思考、解決問題等能力。

STEAM教育中心各教室特別以世界知名科學家命名，有愛因斯坦、阿基米德、達文西、特斯拉等，希望啟發學子跨學科的學習探索，教室以科學家、工程師、藝術家和數學家命名，向這些偉大思想者致敬、激發學子學習興趣和創新精神。