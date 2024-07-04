台南打造智慧教室 274所國中小配觸控電視水擦黑板
台南市政府打造國中小學智慧教室，已投入約新台幣1億8000萬元，為274所學校普通班教室配備智慧型觸控大電視及琺瑯材質水擦黑板，預定民國114年5月完工。
台南市政府教育局今天告訴中央社記者，台南市國中小學普通班教室配備智慧型觸控大電視及琺瑯材質水擦黑板，總經費1億8068萬元，已發包施工中，將惠及全市274所學校逾4000間教室、13萬多名學生。
市長黃偉哲說，這項計畫是提升教學設備及環境品質的關鍵步驟，也讓台南市率先在六都中全面完成智慧型觸控大電視與水擦黑板設置，創造無塵、健康學習環境，預定明年5月完工。
市府教育局發布新聞稿指出，此次設置計畫涵蓋全市國中小學普通班教室，智慧型觸控大電視提供高畫質顯示及觸控互動功能，支援多媒體教學；琺瑯材質水擦黑板耐用超過20年，無塵無味，具顯著健康保護作用。
教育局表示，台南市國中小學設備更新計畫，代表邁向智慧教室重要一步，也提供更多教學工具，激發學生學習興趣；設備更新後，教育局將安排培訓課程，確保教學高效運用。
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