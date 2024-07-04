高中增「身心調適假」 1學期3天

教育部預告修訂「高級中等學校學生學習評量辦法」，新增「身心調適假」請假別，協助學生覺察心理狀況，已有四十二所高中試辦。有試辦學校觀察，其實學生不會任意請假；家長團體也支持，但認為教育部應多加宣導，同時配合「學生輔導法」修法補足人力，多管齊下解決學生自傷問題。

教育部表示，身心調適假預計依學校所定請假流程辦理，每次請假應以半日或一日為單位，一學期以三日為限，並應出具家長或實際照顧者同意證明。定期學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。

教育部從一一二學年度下學期開始試辦身心調適假，已有四十二所高中試辦。台灣家長教育聯盟常務監事謝國清說，目前看來試辦學校並沒有出現太大的問題，根據學校觀察，學生並不會任意請假，以學生人數超過一千人的學校，申請身心調適假學生超過一四○人次，其中僅四名學生請滿三天假。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，支持身心調適假的辦理，也希望能夠知會家長，讓家長了解孩子發生什麼事情。教育部也應主動配合學生輔導法的修法補足人力。

EdYouth常務理事、台師大心輔系學生黃莨騰認為，學生調節情緒的步伐和需求時間因人而異，在已有天數限制的情況下，制度毋須限制以半天為單位請假。學校也應提供支持學生身心健康的環境，讓學生能安心請假。

國教署說明，在徵詢專家學者、學校、教師、家長及兒少代表過程中，與會人員均認同對於學生心理健康議題關注與倡議。建議先從高中學校開始實施，最快於一一三學年度上路，後續再視高中辦理情形，研議於國中小推行的可行性。