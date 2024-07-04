9月起班班喝鮮乳 配送難題待解

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅將降至零，為降低紐乳對台灣酪業的衝擊，農業部與教育部合作，將於今年九月起，提供國產鮮乳給全台二千六百多所國小與附設幼兒園學童，規畫每周飲用兩次，預計一三三點五萬名學童受惠。不過家長團體憂心，鮮奶運送有保存問題，一定要妥善規畫，如果沒辦法解決，不要冒險推行。

台紐經濟合作協定明年上路，屆時紐西蘭牛乳將零關稅進口。為此，農業部編列四十四億元預算，以四年為期，規畫提供全國一三三點五萬名國小學童與附設幼兒園學生飲用國產鮮乳，每瓶鮮乳補助十四元。

至於配送方式，則採營養午餐模式，由團膳業者或合作社業者協助配送。不過中華民國餐盒同業公會理事長陳明信直言，團膳的保溫車輛內部高達五十度，不可能和需要七度冷藏的鮮奶放一起配送，這部分的協助上實在有困難，建議由得標乳商自行配送才是最好的方法。

陳明信提醒，給學生喝鮮乳時，喝鮮奶或保久乳的時間一定要和營養午餐間隔一段時間，若有學生吃壞肚子，才可釐清究竟是歸屬食物問題還是鮮乳所致。

另有團膳業者指出，團膳是依照合約走，假如運送過程中出現破損和碰撞導致食材變質，學校會對團膳業者記點，責任會歸在業者身上，因此配送鮮乳不是能不能做到，而是業者想不想做。

中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務表示，鮮奶若是盒裝一定要冷藏，玻璃瓶裝又會有配送問題，政府雖立意良好，但必須先和團膳業者做適當討論、有效規畫再來實施。

張信務也提到，有些孩子有乳糖不耐或體質不適合喝牛奶，可能要給替代方案，否則班上就會出現有些學生沒得喝，或是乳糖不耐的孩子吃了午餐、喝牛奶，身體出了狀況，要歸咎於誰？這些細節都會增加學校負擔。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原則對農業部的免費鮮乳政策給予正面評價。不過他也提醒，鮮奶運送、保存都要有能讓家長安心的作業流程，如果沒辦法解決，就不要冒險推行；再來則是孩子可能有乳糖不耐症的問題，由於學校難確實了解孩子們的身體狀況，一定要與家長溝通、寫回條。