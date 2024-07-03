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高中職身心調適假8月上路 每學期最多可請3天

中央社／ 台北3日電
高中職「身心調適假」將於8月全面上路，每學期最多可請3天，最少要以半天為單位。本報資料照片
高中職「身心調適假」將於8月全面上路，每學期最多可請3天，最少要以半天為單位。本報資料照片

教育部於本月1日預告修訂法規，高中職「身心調適假」將於8月全面上路，每學期最多可請3天，最少要以半天為單位，且要出具家長或實際照顧者的同意證明。

近年學生因課業或其他壓力自傷、自殺情形屢見不鮮，在學權團體推動下，大專紛紛設立心理假等假別，教育部也於今年3月起，讓42所高中職試辦身心調適假；並於7月1日正式預告修訂「高級中等學校學生學習評量辦法」，第24條增列身心調適假。

教育部今天晚間以文字回應中央社指出，「身心調適假」為新增請假別，預計依學校所定請假流程辦理。按照目前規劃，每次請假以半天或1天為單位，1學期以3天為限；定期學業成績評量（段考）及學期補考期間不適用。

不同於教育部之前訂出的「大專校院身心調適假參考指引」，因高中職學生多數未成年，教育部規定學生請假前，應出具家長或實際照顧者同意證明。

至於進一步推展到國中、國小的時程？教育部指出，日前徵詢各界意見時，多數與會者建議先從高中職實施，後續會再視實施情形，邀集學者專家評估在國中、國小推行的可行性。

中央社 教育部 未成年

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